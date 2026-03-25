Kelly Osbourne enfrenta otro golpe personal y rompe su compromiso con Sid Wilson

De acuerdo con reportes recientes, la pareja decidió separarse tras atravesar una etapa de tensiones que se agravó por el duelo que enfrenta Osbourne tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, en julio de 2025.

De acuerdo con información del Daily Mail, la pareja decidió separarse tras atravesar una etapa de tensiones que se agravó por el duelo que enfrenta Osbourne tras la muerte de su padre.

“Kelly y Sid han optado por poner fin a su compromiso”, reveló una fuente cercana a la cantante al medio británico.

Sid Wilson y Kelly Osbourne (Getty Images )

Sid Wilson le pidió matrimonio a Kelly Osbourne durante el concierto de despedida de Black Sabbath, la icónica banda de Ozzy Osbourne, en Birmingham, el pasado 5 de julio.

La también conductora y el músico, integrante de Slipknot se conocen desde hace más de dos décadas, aunque no fue sino hasta principios de 2022 cuando hicieron pública su relación.

Meses después, en noviembre de ese mismo año, nació su hijo Sidney, hoy de 3 años. De acuerdo con reportes recientes, Kelly ha atravesado semanas complicadas tras la ruptura, mientras se mantiene enfocada en dar lo mejor de sí como madre.

