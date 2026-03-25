La relación entre Kelly Osbourne y Sid Wilson llegó a su fin apenas siete meses después de anunciar su compromiso, en medio de un complejo momento personal para la cantante británica.
Kelly Osbourne enfrenta otro golpe personal y rompe su compromiso con Sid Wilson
Kelly Osbourne enfrenta otro golpe personal y rompe su compromiso con Sid Wilson
De acuerdo con reportes recientes, la pareja decidió separarse tras atravesar una etapa de tensiones que se agravó por el duelo que enfrenta Osbourne tras la muerte de su padre, Ozzy Osbourne, en julio de 2025.
De acuerdo con información del Daily Mail, la pareja decidió separarse tras atravesar una etapa de tensiones que se agravó por el duelo que enfrenta Osbourne tras la muerte de su padre.
“Kelly y Sid han optado por poner fin a su compromiso”, reveló una fuente cercana a la cantante al medio británico.
Sid Wilson le pidió matrimonio a Kelly Osbourne durante el concierto de despedida de Black Sabbath, la icónica banda de Ozzy Osbourne, en Birmingham, el pasado 5 de julio.
La también conductora y el músico, integrante de Slipknot se conocen desde hace más de dos décadas, aunque no fue sino hasta principios de 2022 cuando hicieron pública su relación.
Meses después, en noviembre de ese mismo año, nació su hijo Sidney, hoy de 3 años. De acuerdo con reportes recientes, Kelly ha atravesado semanas complicadas tras la ruptura, mientras se mantiene enfocada en dar lo mejor de sí como madre.
Los detonantes en la ruptura de Kelly Osbourne y Sid Wilson
Por otra parte, fuentes cercanas aseguran que los problemas venían desde tiempo atrás. A pesar de los intentos por mantener la relación, en gran parte por su hijo en común, finalmente optaron por tomar caminos separados.
El proceso de duelo habría sido un factor determinante. Según los reportes, la también presentadora ha enfrentado meses emocionalmente complejos, lo que impactó directamente en su vida personal y en la dinámica de la pareja.
Aunque la ruptura no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos, la noticia ha sorprendido a sus seguidores, especialmente porque la última vez que se les vio juntos fue en febrero durante los premios Grammy.