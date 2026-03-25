Danna Paola deslumbra en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton inspirada en Barbie

Danna Paola deslumbra en la fiesta Barbie de Paris Hilton en Los Ángeles

Lejos de ser una fiesta más, el evento marcó un nuevo momento en la carrera de Danna , quien continúa consolidando su presencia fuera de México.

Paris Hilton y Danna (Instagram)

Su asistencia no pasó desapercibida y reafirmó su lugar dentro del círculo cercano de Paris Hilton , quien incluso compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. Fue precisamente en esas publicaciones donde Danna dejó ver su entusiasmo por la velada: “Te quiero”, escribió la intérprete de “Mala Fama”.

La anfitriona no tardó en reaccionar a la presencia de la cantante mexicana, lo que dejó ver la cercanía entre ambas. A través de redes sociales, Paris compartió varias fotos del encuentro, donde también se pudo apreciar la interacción entre las dos.

Paris Hilton y Danna (Instagram)

La celebración tuvo una temática inspirada en el estilo Barbie, con una decoración dominada por tonos rosa, brillo y espacios diseñados para capturar fotografías y videos. En este contexto, Danna destacó por la naturalidad con la que se integró al ambiente, sin pasar desapercibida entre los invitados.