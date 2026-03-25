Danna Paola deslumbra en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton inspirada en Barbie

Danna continúa consolidando su proyección internacional, y su reciente aparición en el cumpleaños de Paris Hilton es prueba de ello. La cantante mexicana fue una de las invitadas a la exclusiva celebración realizada en Los Ángeles, un evento en el que la empresaria reunió a una larga lista de amigos e invitados.
La celebración estuvo inspirada en el universo de Barbie, con una estética dominada por el color rosa, el brillo y la fantasía. Cada detalle del evento reflejó el estilo característico de la DJ, convirtiendo la noche en una experiencia visual que rápidamente captó la atención de varios usuarios en redes sociales.