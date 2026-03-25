Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Danna Paola deslumbra en la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton inspirada en Barbie

La cantante Danna asistió al exclusivo cumpleaños de Paris Hilton en Los Ángeles donde su presencia no pasó desapercibida.
mié 25 marzo 2026 11:05 AM
Paris Hilton y Danna
Paris Hilton y Danna (Instagram)

Danna continúa consolidando su proyección internacional, y su reciente aparición en el cumpleaños de Paris Hilton es prueba de ello. La cantante mexicana fue una de las invitadas a la exclusiva celebración realizada en Los Ángeles, un evento en el que la empresaria reunió a una larga lista de amigos e invitados.

La celebración estuvo inspirada en el universo de Barbie, con una estética dominada por el color rosa, el brillo y la fantasía. Cada detalle del evento reflejó el estilo característico de la DJ, convirtiendo la noche en una experiencia visual que rápidamente captó la atención de varios usuarios en redes sociales.

Publicidad

Danna Paola deslumbra en la fiesta Barbie de Paris Hilton en Los Ángeles

Lejos de ser una fiesta más, el evento marcó un nuevo momento en la carrera de Danna , quien continúa consolidando su presencia fuera de México.

Paris Hilton y Danna
Paris Hilton y Danna (Instagram)

Su asistencia no pasó desapercibida y reafirmó su lugar dentro del círculo cercano de Paris Hilton , quien incluso compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. Fue precisamente en esas publicaciones donde Danna dejó ver su entusiasmo por la velada: “Te quiero”, escribió la intérprete de “Mala Fama”.

La anfitriona no tardó en reaccionar a la presencia de la cantante mexicana, lo que dejó ver la cercanía entre ambas. A través de redes sociales, Paris compartió varias fotos del encuentro, donde también se pudo apreciar la interacción entre las dos.

Paris Hilton y Danna
Paris Hilton y Danna (Instagram)

La celebración tuvo una temática inspirada en el estilo Barbie, con una decoración dominada por tonos rosa, brillo y espacios diseñados para capturar fotografías y videos. En este contexto, Danna destacó por la naturalidad con la que se integró al ambiente, sin pasar desapercibida entre los invitados.

Publicidad

Los hijos de Paris Hilton se roban todas las miradas en su fiesta de cumpleaños

La fiesta de cumpleaños de Paris Hilton en Los Ángeles no solo reunió a varias celebridades, también tuvo momentos familiares que llamaron mucho la atención.

Paris Hilton Phoenix y London
Paris Hilton Phoenix y London (Instagram)

La empresaria llegó acompañada de su hermana, Nicky Hilton, pero quienes realmente se llevaron el protagonismo fueron sus hijos, Phoenix Barron y London Marilyn.

Los pequeños aparecieron vestidos de rosa, siguiendo la temática de la fiesta, y de inmediato conquistaron a todos los presentes.

Paris Hilton Phoenix y London
Paris Hilton Phoenix y London (Instagram)

Su participación dejó claro que cada detalle del evento estaba pensado, desde la decoración hasta los looks, en una noche donde el estilo y la diversión fueron la base de la celebración.

Publicidad

Tags

Paris Hilton Danna Paola

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad