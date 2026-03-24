Durante la celebración por las 500 representaciones de la obra de teatro Las Leonas, Victoria Ruffo tuvo un encuentro con la prensa donde reaccionó a los rumores que afirmaban la muerte de la actriz e incluso reveló que nadie la contactó ante estas falsas noticias.
Victoria Ruffo reacciona a rumores de su muerte y revela cómo sobrelleva la distancia con Omar Fayad
Victoria Ruffo reacciona a los rumores sobre su muerte
En el encuentro que Victoria Ruffo tuvo con la prensa, que fue retomado por Sale el Sol, por las 500 representaciones de la obra de teatro en la que actualmente participa, Las Leonas, la actriz de telenovelas fue cuestionada sobre las noticias que circularon recientemente donde anunciaban su muerte.
“¿Se alegraron o se entristecieron?”, preguntó Victoria Ruffo a la prensa antes de reírse y afirmar que ni siquiera estaba enterada de estas falsas noticias, las cuales “le valen gorro”.
“Aquí estoy, vivita y coleando”, bromeó la mamá de José Eduardo Derbez , aunque admitió que con este tipo de noticias “sí te angustias, sí te afliges y si estás mala, imagínate la diabetes”.
Nadie reaccionó a la supuesta muerte de Victoria Ruffo
Durante su interacción con la prensa, Victoria Ruffo también admitió que no hubo reacciones a su muerte: “Nadie me habló, ¿tú crees? O sea que si me llego a morir, nadie se va a enterar”, bromeó Victoria.
Sobre su marido, Omar Fayad, con quien acaba de cumplir 25 años de casada, agregó que “no, tampoco le llegó [la noticia de su supuesta muerte], él ha de haber estado bien contento”.
Victoria también habló sobre la posibilidad de que Eugenio Derbez aparezca en su testamento, a lo que entre risas respondió: “No, yo no voy a dejarle nada” y agregó que “los que son codos, son codos cuando tienen y cuando no tienen”.
¿Cómo han sobrellevado la distancia Omar Fayad y Victoria Ruffo?
Otro de los temas que tocó Victoria Ruffo fue cómo ella y su esposo, Omar Fayad, han mantenido su matrimonio a pesar de la distancia entre ellos ya que, actualmente él vive en Noruega para cumplir con su puesto como Embajador del país nórdico y ella en México, ambos continuando con sus carreras profesionales.
“Ahora que cumplimos los 25 años, me escribió una carta tan bonita mi marido, porque escribe muy bonito y yo soy medio mensa para eso, no sé decir cosas bonitas, la verdad, pero lo que me escribió fue precisamente eso, que hemos logrado, a pesar de la distancia, a pesar de nuestras carreras, nuestros trabajos, lograr un matrimonio bueno, con cariño, con amor”, comentó Victoria.
Al igual que muchas celebridades, Victoria Ruffo fue víctima de las noticias falsas que aseguraron su fallecimiento; sin embargo, la actriz y mamá de José Eduardo Derbez tomó con humor los rumores y prefiere enfocarse en su proyecto actual, Las Leonas y en su matrimonio con Omar Fayad.