⁠Victoria Ruffo reacciona a rumores de su muerte y revela cómo sobrelleva la distancia con Omar Fayad

Victoria Ruffo reacciona a los rumores sobre su muerte

En el encuentro que Victoria Ruffo tuvo con la prensa, que fue retomado por Sale el Sol, por las 500 representaciones de la obra de teatro en la que actualmente participa, Las Leonas, la actriz de telenovelas fue cuestionada sobre las noticias que circularon recientemente donde anunciaban su muerte.

“¿Se alegraron o se entristecieron?”, preguntó Victoria Ruffo a la prensa antes de reírse y afirmar que ni siquiera estaba enterada de estas falsas noticias, las cuales “le valen gorro”.

“Aquí estoy, vivita y coleando”, bromeó la mamá de José Eduardo Derbez , aunque admitió que con este tipo de noticias “sí te angustias, sí te afliges y si estás mala, imagínate la diabetes”.