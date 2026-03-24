Laura Pausini lanza su propia versión de 'Antología' y Shakira reacciona con un inesperado mensaje

Shakira reacciona al homenaje de Laura Pausini con Antología

La reinterpretación de “Antología” no solo apela a la nostalgia, sino que también confirma la admiración que Laura Pausini ha mostrado por Shakira a lo largo de los años. La respuesta de la intérprete colombiana no tardó en llegar. La artista reaccionó con entusiasmo, dejando ver el cariño y respeto que mantiene hacia su colega italiana.

Shakira (Instagram)

Fue a través de sus Instagram donde Shakira reaccionó al escuchar el tema en la voz de Laura: “¡Laura, estás tan y tan bella! ¡Por dentro y por fuera! Gracias por este honor que me haces, ¡tu voz en Antología es sublime! ¡Latinoamérica te ama y yo incluida! ¡Te llamo por privado!”, escribió la intérprete junto a una foto de la portada del álbum.

Shakira y Laura Pausini (Getty Images)

El cover no surgió de manera espontánea, Laura Pausini reveló que, antes de grabar la canción, su equipo se puso en contacto con el equipo de Shakira para compartirle la idea y la respuesta fue positiva.