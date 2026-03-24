La reina Camilla renueva su imagen: se une a tendencia de belleza viral

El tratamiento de cejas que se hizo la reina Camilla

La reina Camilla recurrió a los servicios de Suzanne Martin porque es conocida como “la reina de las cejas”.

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Este tratamiento de belleza es una técnica super precisa que, con la ayuda de una máquina de micropigmentación, permite trazar directamente sobre la piel, uno a uno, micropelos extremadamente realistas.

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La sesión es larga y cuidadosa. Dura 90 minutos porque es necesario identificar el tono perfecto para poder crear unas cejas que se vean totalmente naturales, sofisticadas y a la medida.

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La especulación sobre un retoque en las cejas de la reina empezaron el verano pasado cuando Camilla apareció en público con un color notablemente más oscuro y más tupidas.