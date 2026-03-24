La reina Camilla renueva su imagen: se une a tendencia de belleza viral

La reina Camilla se hizo un retoque estético en las cejas. De acuerdo con una investigación de la revista People, la esposa del rey Carlos III se hizo un tatuaje semipermanente Couture Brow con Suzanne Martin, la especialista en maquillaje conocida por su habilidad de dibujar arcos impecables, calibrados y personalizados. Sus clientas más famosas son Dua Lipa , Ellie Goulding y ahora la reina consorte del Reino Unido.
La misma Martin confirmó haber realizado el tratamiento en la reina Camilla y envió, a través sus redes sociales, un agradecimiento público por haber confiado en ella. Poco después la publicación fue borrada, posiblemente por petición de la familia real.