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Espectáculos

La reina Camilla renueva su imagen: se une a tendencia de belleza viral

La reina Camilla se hizo microblading para enmarcar su ojos y su cara; sus cejas ahora se ven más oscuras y definidas que en el pasado.
mar 24 marzo 2026 04:28 PM
Reina-Camilla-Transforma-Sus-Cejas

La reina Camilla se hizo un retoque estético en las cejas. De acuerdo con una investigación de la revista People, la esposa del rey Carlos III se hizo un tatuaje semipermanente Couture Brow con Suzanne Martin, la especialista en maquillaje conocida por su habilidad de dibujar arcos impecables, calibrados y personalizados. Sus clientas más famosas son Dua Lipa , Ellie Goulding y ahora la reina consorte del Reino Unido.

La misma Martin confirmó haber realizado el tratamiento en la reina Camilla y envió, a través sus redes sociales, un agradecimiento público por haber confiado en ella. Poco después la publicación fue borrada, posiblemente por petición de la familia real.

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El tratamiento de cejas que se hizo la reina Camilla

La reina Camilla recurrió a los servicios de Suzanne Martin porque es conocida como “la reina de las cejas”.

Camilla
Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

Este tratamiento de belleza es una técnica super precisa que, con la ayuda de una máquina de micropigmentación, permite trazar directamente sobre la piel, uno a uno, micropelos extremadamente realistas.

Camilla
Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

La sesión es larga y cuidadosa. Dura 90 minutos porque es necesario identificar el tono perfecto para poder crear unas cejas que se vean totalmente naturales, sofisticadas y a la medida.

Camilla
Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

La especulación sobre un retoque en las cejas de la reina empezaron el verano pasado cuando Camilla apareció en público con un color notablemente más oscuro y más tupidas.

Antes-y-después-de-las-cejas-de-Camilla
Getty Images (WPA Pool/Getty Images)

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¿Quién es Suzanne Martin, La creadora de las nuevas cejas de la reina Camilla?

La creadora de “The Couture Brow” ha trabajado de manera discreta durante más de diez años para clientes exigentes que buscan sus servicios únicos como artista de maquillaje semipermanente y esteticista; muchos incluso viajan desde distintas partes del mundo especialmente para verla en The Lanesborough Club & Spa. Suzanne ha deleitado a sus clientes transformando expertamente sus cejas en “The Couture Brow”, un diseño siempre perfectamente natural y sumamente favorecedor.

Suzanne-Martin
(Instagram)

Gracias a su conjunto único de habilidades como maquillista profesional —tras haber trabajado previamente con Christian Dior— Suzanne entiende el poder de la ceja. En sus manos expertas, la ceja, el marco natural de la mirada, se transforma en una ceja personalizada perfecta.

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Dua Lipa

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