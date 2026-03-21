Olivia Rodrigo pone fin a años de polémica: Detalla su relación con Sabrina Carpenter

La rivalidad entre Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter

Todo comenzó en 2020, cuando las teorías sobre una relación entre Olivia Rodrigo y Joshua Bassett dominaron entre fans. A pesar de que no confirmaron nada, los fans notaron detalles y pistas en canciones que lo indicaban. Sin embargo, la polémica inició el mismo año cuando Bassett fue vinculado sentimentalmente con Sabrina Carpenter, lo que dio pie a un supuesto triángulo amoroso marcado por rumores de engaño.

El punto más intenso llegó en 2021, cuando Olivia lanzó Drivers License, un tema de desamor y traición que desató especulaciones, especialmente por líneas que muchos asociaron con Sabrina: “Y probablemente estés con esa chica rubia, que siempre me hizo dudar. Es mucho mayor que yo. Ella es todo lo que me genera inseguridad”.

A partir de ese momento, los fans construyeron una narrativa de rivalidad en la que Olivia era vista como la víctima de una traición amorosa, mientras que Bassett y Carpenter recibieron fuertes críticas.

Las redes sociales comenzaron a generar la narrativa del triángulo amoroso entre Olivia, Sabrina y Joshua. (Getty Images)

Canciones que hicieron en medio del triángulo amoroso

Poco después del lanzamiento de Olivia, Sabrina fortaleció la polémica con su sencillo Skin, una canción que incluía una referencia a Drivers Licence: “Tal vez rubia era la única rima”.

El tema también abordaba las críticas que recibió y lanzaba mensajes como: “Tal vez podríamos haber sido amigas si te conociera en otra vida”. Sin embargo, lejos de calmar la situación, la reacción del público fue negativa y la cantante recibió aún más críticas por “no tener sensibilidad” ante los sentimientos de Olivia.

Otras canciones que los fans relacionaron con la polémica incluyen Deja Vu, de Olivia, donde compara su relación pasada con la nueva de Bassett, además de que en el video hay una actriz parecida a la cantante de Espresso; y because i liked a boy, lanzada por Sabrina en 2022, donde reflexiona de manera más madura sobre el odio que enfrentó en redes sociales por la controversia.