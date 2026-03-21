Olivia Rodrigo pone fin a años de polémica: Detalla su relación con Sabrina Carpenter

A punto de lanzar su nuevo álbum, Olivia Rodrigo vuelve a estar en la conversación gracias a su rebranding con nuevos colores y pistas que tienen a los fans expectantes y contando los días para su próximo lanzamiento.
Es por esto que la cantante concedió recientemente una entrevista a British Vogue, donde no solo adelantó detalles sobre su nuevo álbum, sino que también abordó uno de los temas más comentados de su carrera: su supuesta rivalidad con Sabrina Carpenter. Lejos de cualquier tensión, Olivia sorprendió al dejar ver que la narrativa que durante años dominó internet podría no ser tan real como parecía.
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La rivalidad entre Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter
Todo comenzó en 2020, cuando las teorías sobre una relación entre Olivia Rodrigo y Joshua Bassett dominaron entre fans. A pesar de que no confirmaron nada, los fans notaron detalles y pistas en canciones que lo indicaban. Sin embargo, la polémica inició el mismo año cuando Bassett fue vinculado sentimentalmente con Sabrina Carpenter, lo que dio pie a un supuesto triángulo amoroso marcado por rumores de engaño.
El punto más intenso llegó en 2021, cuando Olivia lanzó Drivers License, un tema de desamor y traición que desató especulaciones, especialmente por líneas que muchos asociaron con Sabrina: “Y probablemente estés con esa chica rubia, que siempre me hizo dudar. Es mucho mayor que yo. Ella es todo lo que me genera inseguridad”.
A partir de ese momento, los fans construyeron una narrativa de rivalidad en la que Olivia era vista como la víctima de una traición amorosa, mientras que Bassett y Carpenter recibieron fuertes críticas.
Canciones que hicieron en medio del triángulo amoroso
Poco después del lanzamiento de Olivia, Sabrina fortaleció la polémica con su sencillo Skin, una canción que incluía una referencia a Drivers Licence: “Tal vez rubia era la única rima”.
El tema también abordaba las críticas que recibió y lanzaba mensajes como: “Tal vez podríamos haber sido amigas si te conociera en otra vida”. Sin embargo, lejos de calmar la situación, la reacción del público fue negativa y la cantante recibió aún más críticas por “no tener sensibilidad” ante los sentimientos de Olivia.
Otras canciones que los fans relacionaron con la polémica incluyen Deja Vu, de Olivia, donde compara su relación pasada con la nueva de Bassett, además de que en el video hay una actriz parecida a la cantante de Espresso; y because i liked a boy, lanzada por Sabrina en 2022, donde reflexiona de manera más madura sobre el odio que enfrentó en redes sociales por la controversia.
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¿Qué dijo Olivia Rodrigo de Sabrina Carpenter?
En la entrevista con British Vogue, Olivia Rodrigo recordó lo “raro” y abrumador que fue vivir ese momento siendo tan joven y bajo el escrutinio público, especialmente cuando la narrativa creció más allá de lo que realmente ocurría.
“A veces me encuentro con algún chico de 17 o 18 años y pienso: ‘Vaya, eres un bebé’. No puedo creer que la gente fuera tan mala conmigo”, dice la artista.
La cantante también habló por primera vez sobre Sabrina Carpenter y, contrario a lo que muchos pensaban, Olivia fue clara al expresar admiración y apoyo, dejando atrás cualquier especulación de conflicto: “Creo que es genial. Me alegro muchísimo por todo su éxito. Me encanta el álbum que ha publicado”, señala.
También reconoció que hablar del tema puede generar titulares distorsionados, pero insistió en que la relación entre ambas es completamente positiva. “La gente se comporta de forma extraña y busca clics fáciles; pero todo es amor. He hablado con ella muchas veces”, aclara la intérprete.
Otros momentos de “reconciliación”
Aunque durante años la narrativa de rivalidad dominó la conversación, recientemente distintos momentos públicos han mostrado otra realidad.
Uno de los primeros indicios llegó el 2 de febrero de 2024, durante los premios Grammy, donde ambas intercambiaron algunas palabras y se dieron un abrazo, lo que sorprendió a muchos fans al reflejar la idea de que la tensión ya no existía.
El momento más reciente ocurrió en junio de 2025, cuando Sabrina asistió al concierto de Olivia en el BST Hyde Park de Londres, donde fue headliner. Desde la zona VIP, fue vista disfrutando del show, bailando con una copa de vino en mano, vestida con un look blanco y lentes negros, en una muestra pública de apoyo hacia la cantante.
Después de años en los que fans, redes sociales y medios alimentaron la idea de una rivalidad, hoy parece claro que no existe ninguna tensión ni sentimientos negativos entre ellas, algo que ha alegrado a muchos seguidores de ambas artistas.