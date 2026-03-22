Belinda sorprende como Carlota de Habsburgo en las primeras imágenes filtradas de la serie

Belinda protagoniza su proyecto más esperado

Como parte de esta producción internacional, las grabaciones se han realizado en países como España, México y Colombia. Para este papel, Belinda se ha sometido a una preparación intensiva que incluye estudio histórico, entrenamiento físico y adaptación al exigente vestuario de época.

Elenco de la serie Carlota (Instagram)

El elenco está encabezado por Belinda como Carlota, junto a Jaime Lorente en el papel de Maximiliano, además de Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen y Mabel Cadena como Josefa. En la dirección participan Alejandro Bazzano, conocido por su trabajo en La casa de papel, y Ana Lorena Pérez Ríos, quien estuvo detrás de la adaptación de Como agua para chocolate.

Elenco de la serie Carlota (Instagram)

Desde que se anunció su participación, la artista ha señalado que este proyecto representa uno de los mayores retos de su carrera e incluso un objetivo que buscó durante años. La filtración de estas imágenes no solo confirma el avance de la producción, sino que también ha elevado la expectativa del público, que ya perfila Carlota como una de las series más ambiciosas en su trayectoria actoral.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial de estreno, la producción continúa generando conversación y posicionándose como una de las series históricas más esperadas.