Armando Espitia habla del lado real de la actuación y sus nuevos retos

El actor Armando Espitia vive un momento clave en su carrera, marcado por una serie de estrenos que lo han llevado de la televisión al cine internacional y al streaming. En los últimos meses, su trabajo ha tenido presencia en distintas plataformas, desde el éxito de El Mocha Orejas en ViX, hasta el estreno de Un Hijo Propio en el Festival Internacional de Cine de Berlín, además de su participación en la nueva versión de The Office para Prime Video.
“Se juntaron muchas cosas”, contó el actor sobre esta racha de proyectos. “En enero se estrenó El Mocha Orejas en ViX… tuvo récords como la serie más vista en la plataforma. En febrero tuvimos el estreno en Berlín de Un Hijo Propio… y ahorita arrancamos en marzo con La Oficina”.
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Pese a este momento de visibilidad, Armando Espitia rompe con una de las ideas más comunes sobre la profesión: la posibilidad de elegir personajes. “Me encanta esa pregunta porque está basada en una mentira… yo formo parte de un grupo de actores que no tenemos el privilegio de elegir a los personajes”, dijo con franqueza. “Yo audiciono para casi todo… y trabajo en las que me quedo”.
Para el actor, su labor no está en seleccionar proyectos, sino en construirlos desde dentro. “Mi trabajo consiste en dignificar y honrar a los personajes que me toque interpretar… encontrar qué hace especiales a esos personajes y darlo todo para que salgan lo mejor posible”, explicó.
En ese sentido, también se reconoce como parte de una generación que entiende la actuación como un oficio. “Formo parte de lo que me gusta pensar como actores de clase trabajadora… esto sí es un trabajo para nosotros, no solo la sensación de fama”, afirmó, al tiempo que reconoció el privilegio de mantenerse activo en una industria compleja.
Un actor en transformación
Más allá de actuar, Espitia atraviesa un momento de reflexión personal y profesional. “Estoy pasando por un momento de repensarme como actor… cómo capitalizas todo lo que aprendes”, compartió. Esta inquietud lo ha llevado a explorar nuevas posibilidades creativas: “me cuestiono si quiero dirigir, escribir… y estoy en los intentos de eso”.
Aunque su carrera lo ha llevado a colaborar con producciones internacionales, su interés creativo sigue anclado en su entorno cercano. “Mi interés personal y artístico está más en esta ciudad… descubrir cómo puedo contar historias escribiendo, quizás dirigiendo también”, explicó.
Para el actor, aún hay muchas historias por contar en México, especialmente desde nuevas perspectivas. “Dicen que todas las historias ya se contaron, pero nunca está de más un nuevo punto de vista… historias de la periferia, de otras entidades del país, que no todo esté tan centralizado”, reflexionó.
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Personajes que lo reflejan
A lo largo de sus proyectos recientes, Espitia ha encontrado puntos de conexión con cada uno de sus personajes. “Todos se parecen a mí”, aseguró.
En El Mocha Orejas, por ejemplo, interpreta a un personaje violento, pero con una personalidad contrastante. “Es un malo malote… pero quisimos darle ingenuidad, una actitud infantil… se la pasa comiendo dulces y está contento. En eso creo que me parezco”, dijo entre risas.
Por otro lado, Un Hijo Propio lo llevó a cuestionarse temas más profundos. “Habla de si ser papá, qué significa… son preguntas que yo siempre me he hecho. Creo que todos deberíamos cuestionarnos antes de formar una familia”, compartió.
Mientras que en La Oficina, donde da vida a “Qwerty”, encontró una faceta distinta: “es un tipo que puede ver el mundo arder y no le importa, solo se estresa si pierde su trabajo… pero tiene una parte creativa muy fuerte, y creo que en eso nos parecemos”.
El reto de “La Oficina”
Uno de sus proyectos más esperados es la adaptación mexicana de The Office, una franquicia global que llega con altas expectativas. Espitia reconoce que el proyecto ha generado conversación, y polémica, incluso antes de su estreno.
“Todo lo que sale de La Oficina la gente opina y no todos los comentarios son positivos… y eso me encanta”, confesó. “Nunca había estado en algo tan mediático”.
A pesar de ello, el actor se muestra entusiasmado por el resultado. “Yo ya vi un par de capítulos y me gustan mucho… pero sobre todo quiero verla por mis compañeros, me mataban de risa”, dijo, destacando el trabajo del elenco.
Además, considera que esta versión tiene un elemento distintivo: la humanidad de sus personajes. “Puedes empatizar con ellos… hay una búsqueda de qué los hace humanos, no solo el estereotipo de comedia. Y eso se siente muy mexicano”.
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Entre la industria y la independencia
Espitia también reflexionó sobre las diferencias entre el cine independiente y las grandes producciones. “En el cine independiente respondes a un director con una visión muy clara… se vuelve más rica la comunicación artística”, explicó.
En contraste, los proyectos más industriales implican responder a una estructura más amplia. “Respondes a un cliente, a una empresa… pero también es un reto interesante. Me gusta poder dar resultados a plataformas como Netflix, Amazon o ViX”, señaló.
Para él, ambas experiencias son valiosas y complementarias, especialmente en un contexto donde el streaming ha transformado la industria. “Antes había una sola propuesta… ahora se amplía mucho más. También la gente que crea desde redes o de forma independiente está encontrando nuevas formas de contar historias”, añadió.
Una nueva etapa
Después de años enfocado en crecer y consolidarse, el actor asegura que ahora busca algo distinto. “Pasé años persiguiendo el éxito… ahora estoy buscando estabilidad, reencontrándome con lo que quiero de la actuación”, confesó.
Este proceso marca, en sus palabras, el inicio de una nueva etapa: “creo que es un punto de inflexión en mi carrera… una especie de nueva temporada”.
Con una visión más amplia de su oficio y una inquietud constante por evolucionar, Armando Espitia no solo se consolida como actor, sino como un creador en construcción, dispuesto a explorar nuevas formas de contar historias dentro y fuera de la pantalla.