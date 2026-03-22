Armando Espitia habla del lado real de la actuación y sus nuevos retos

Pese a este momento de visibilidad, Armando Espitia rompe con una de las ideas más comunes sobre la profesión: la posibilidad de elegir personajes. “Me encanta esa pregunta porque está basada en una mentira… yo formo parte de un grupo de actores que no tenemos el privilegio de elegir a los personajes”, dijo con franqueza. “Yo audiciono para casi todo… y trabajo en las que me quedo”.

Armando Espitia (Cortesía)

Para el actor, su labor no está en seleccionar proyectos, sino en construirlos desde dentro. “Mi trabajo consiste en dignificar y honrar a los personajes que me toque interpretar… encontrar qué hace especiales a esos personajes y darlo todo para que salgan lo mejor posible”, explicó.

En ese sentido, también se reconoce como parte de una generación que entiende la actuación como un oficio. “Formo parte de lo que me gusta pensar como actores de clase trabajadora… esto sí es un trabajo para nosotros, no solo la sensación de fama”, afirmó, al tiempo que reconoció el privilegio de mantenerse activo en una industria compleja.

Armando Espitia (Instagram)

Un actor en transformación

Más allá de actuar, Espitia atraviesa un momento de reflexión personal y profesional. “Estoy pasando por un momento de repensarme como actor… cómo capitalizas todo lo que aprendes”, compartió. Esta inquietud lo ha llevado a explorar nuevas posibilidades creativas: “me cuestiono si quiero dirigir, escribir… y estoy en los intentos de eso”.

Armando Espitia (Instagram)

Aunque su carrera lo ha llevado a colaborar con producciones internacionales, su interés creativo sigue anclado en su entorno cercano. “Mi interés personal y artístico está más en esta ciudad… descubrir cómo puedo contar historias escribiendo, quizás dirigiendo también”, explicó.

Para el actor, aún hay muchas historias por contar en México, especialmente desde nuevas perspectivas. “Dicen que todas las historias ya se contaron, pero nunca está de más un nuevo punto de vista… historias de la periferia, de otras entidades del país, que no todo esté tan centralizado”, reflexionó.