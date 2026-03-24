Drake Bell y Josh Peck reaparecen juntos en Las Vegas tras años distanciados

El encuentro ocurrió durante un evento en el Poodle Room del hotel Fontainebleau Las Vegas, donde ambos convivieron y fueron captados juntos, lo que rápidamente generó reacciones en redes sociales entre quienes celebraron volver a verlos compartiendo tiempo tras varios años marcados por rumores de distanciamiento.

La reunión llamó la atención debido a que, durante años, se habló de tensiones entre los actores, especialmente después de que Drake Bell manifestara su sorpresa por no haber sido invitado a la boda de Josh Peck en 2017, situación que alimentó versiones de un conflicto entre ellos.

Drake Bell y Josh Peck (Instagram)

Cabe mencionar que este suceso no ocurre de manera aislada. A inicios de este año, Drake Bell participó como invitado en el podcast Good Guys, conducido por Josh Peck.