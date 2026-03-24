Los actores Drake Bell y Josh Peck, recordados por protagonizar la popular serie juvenil Drake & Josh, sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntos en Las Vegas, desatando nostalgia entre los fans que crecieron con el programa.
Drake Bell y Josh Peck reaparecen juntos en Las Vegas tras años distanciados
El encuentro ocurrió durante un evento en el Poodle Room del hotel Fontainebleau Las Vegas, donde ambos convivieron y fueron captados juntos, lo que rápidamente generó reacciones en redes sociales entre quienes celebraron volver a verlos compartiendo tiempo tras varios años marcados por rumores de distanciamiento.
La reunión llamó la atención debido a que, durante años, se habló de tensiones entre los actores, especialmente después de que Drake Bell manifestara su sorpresa por no haber sido invitado a la boda de Josh Peck en 2017, situación que alimentó versiones de un conflicto entre ellos.
Cabe mencionar que este suceso no ocurre de manera aislada. A inicios de este año, Drake Bell participó como invitado en el podcast Good Guys, conducido por Josh Peck.
Drake bell y Josh Peck hablan sobre su etapa en Nickelodion
En su encuentro, Drake Bell habló con honestidad sobre la difícil etapa que vivió detrás de cámaras: “Todo el tiempo estoy trabajando con el piloto, sé que está ocurriendo una investigación… sé que este tipo está a punto de ser arrestado, y nadie aquí sabe eso”, relató Bell al hablar de lo que sentía mientras filmaban Drake & Josh.
Por su parte, Josh Peck reconoció que su perspectiva ha cambiado con el tiempo y la madurez: “Solo lo estaba mirando a través del prisma del cerebro de un año de 14 años… como padre, como adulto, se me reveló mucho por lo que tenías que pasar”, dijo Peck sobre cómo entendió la situación tras ver el documental y reflexionar sobre el pasado.
Además, en la charla Drake Bell destacó qué especial fue la recepción que tuvieron en otros países: “Es increíble hermano, no tienes idea… no éramos solo un programa para niños; nos veían más que a ‘Friends’ o ‘Seinfeld’”, contó al explicar el cariño que Drake & Josh tuvo en México y otros mercados.