Durante la audiencia en Santa Mónica se relató cómo el comediante empezó a ir al restaurante donde trabajaba Donna Motsinger hace 50 años.
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Bill Cosby obligado a pagar 19 millones de dólares por abuso sexual cometido hace más de 50 años
Un día Cosby pasó a recogerla en su limusina, le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.
La mujer, que ahora tiene 84 años, perdía y recuperaba el conocimiento y, lo siguiente que recuerda, es que despertó en su casa, en ropa interior.
"Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby", dijo en la demanda.
Los abogados señalaron que Cosby, de 88 años, no recuerda ningún contacto sexual con Motsinger, pero que, de haberlo habido, habría sido consentido.
El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Cosby pagar 19.3 millones de dólares, una cifra que podría aumentar si se agregan daños punitivos.
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El historial de denuncias de abuso sexual contra Billl Cosby
El caso se presentó ante el mismo tribunal donde, en 2022, otro jurado ordenó a Cosby pagar 500 mil dólares en concepto de daños a Judy Huth, tras determinar que había abusado de ella en 1975, cuando ella tenía 16 años.
Cosby fue encarcelado en Pensilvania en 2018 por drogar y abusar de una mujer en un caso penal distinto, pero fue puesto en libertad en 2021 debido a la anulación de su condena por un tecnicismo.
Decenas de mujeres han acusado a Cosby de ser un depredador sexual, calculador, que a lo largo de cuatro décadas suministró sedantes y alcohol a sus víctimas antes de agredirlas.