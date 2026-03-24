Bill Cosby obligado a pagar 19 millones de dólares por abuso sexual cometido hace más de 50 años

Un día Cosby pasó a recogerla en su limusina, le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.

La mujer, que ahora tiene 84 años, perdía y recuperaba el conocimiento y, lo siguiente que recuerda, es que despertó en su casa, en ropa interior.

"Sabía que había sido drogada y violada por Bill Cosby", dijo en la demanda.

Bill Cosby (Mark Makela/Getty Images)

Los abogados señalaron que Cosby, de 88 años, no recuerda ningún contacto sexual con Motsinger, pero que, de haberlo habido, habría sido consentido.

El jurado tardó tres días en emitir su veredicto y ordenó a Cosby pagar 19.3 millones de dólares, una cifra que podría aumentar si se agregan daños punitivos.

