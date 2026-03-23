'La Oficina' mexicana: quién es quién en el elenco del remake de 'The Office'

Al frente del reparto se encuentra Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el puesto más por nepotismo que por capacidad. Su personaje funciona como la contraparte mexicana del icónico jefe de la versión original, con un estilo torpe, egocéntrico y necesitado de aprobación. La actuación de Bonilla se perfila como uno de los pilares de la serie, al equilibrar comedia y crítica social.

Su contraparte directa es Michael Scott, interpretado por Steve Carell, un jefe igual de torpe, necesitado de aprobación y ajeno a los límites del entorno laboral.

Steve Carell se pone serio al ganar como mejor comediante. (AP)

En el área de ventas aparece otro de los duelos clave. Fabrizio Santini da vida a Memo Guerrero, un personaje carismático que observa el caos con ironía y rompe la cuarta pared. Su equivalente es Jim Halpert, interpretado por John Krasinski, conocido por su humor sutil y su mirada cómplice hacia la cámara.

El contraste perfecto llega con el empleado más obsesivo de la oficina. Edgar Villa, “Villita”, interpreta a Aniv Rubio, un trabajador rígido, competitivo y extremadamente leal a su jefe. Este personaje refleja claramente a Dwight Schrute, encarnado por Rainn Wilson, famoso por su intensidad y su peculiar sentido de la autoridad.