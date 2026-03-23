La adaptación mexicana de The Office ya es una realidad bajo el título La Oficina, una producción que apuesta por llevar el exitoso formato de falso documental al contexto laboral nacional.
Disponible en Amazon Prime Video, la serie se sitúa en Aguascalientes y sigue el día a día de una empresa familiar dedicada a la fabricación de jabones, donde el humor incómodo, las jerarquías absurdas y las relaciones laborales cobran un tono profundamente local.
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'La Oficina' mexicana: quién es quién en el elenco del remake de 'The Office'
Al frente del reparto se encuentra Fernando Bonilla, quien interpreta a Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el puesto más por nepotismo que por capacidad. Su personaje funciona como la contraparte mexicana del icónico jefe de la versión original, con un estilo torpe, egocéntrico y necesitado de aprobación. La actuación de Bonilla se perfila como uno de los pilares de la serie, al equilibrar comedia y crítica social.
Su contraparte directa es Michael Scott, interpretado por Steve Carell, un jefe igual de torpe, necesitado de aprobación y ajeno a los límites del entorno laboral.
En el área de ventas aparece otro de los duelos clave. Fabrizio Santini da vida a Memo Guerrero, un personaje carismático que observa el caos con ironía y rompe la cuarta pared. Su equivalente es Jim Halpert, interpretado por John Krasinski, conocido por su humor sutil y su mirada cómplice hacia la cámara.
El contraste perfecto llega con el empleado más obsesivo de la oficina. Edgar Villa, “Villita”, interpreta a Aniv Rubio, un trabajador rígido, competitivo y extremadamente leal a su jefe. Este personaje refleja claramente a Dwight Schrute, encarnado por Rainn Wilson, famoso por su intensidad y su peculiar sentido de la autoridad.
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En el lado femenino también hay paralelismos interesantes. Alexa Zuart da vida a Mine Romero, experta en comunicación y marketing dentro de la empresa, una figura fundamental para construir y sacar provecho de la estética “buchona” que define a la sucursal de Jabones Olimpo en Aguascalientes.
Por su parte, Alejandra Ley como Abi Delgado aporta una personalidad más directa y crítica, sin un equivalente exacto, pero cercana a la energía de personajes como Meredith o incluso Jan en la versión original.
Elena del Río interpreta a Sofi Campos, personaje inspirado en Dawn Tinsley y Pam Beesly, una trabajadora que cumple con sus tareas diarias mientras mantiene la ilusión de cambiar su realidad y aspirar a algo más.
Con esta producción, México se suma a la lista de países que han reinterpretado con éxito el universo de The Office, apostando por un humor que combina lo universal con lo local. La serie no solo revive un formato probado, sino que lo adapta a nuevas audiencias, confirmando que la vida en oficina, sin importar el país, sigue siendo una fuente inagotable de historias.