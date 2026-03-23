Del desamor al éxito: Shakira celebra así el segundo aniversario de 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira celebra dos años de Las mujeres ya no lloran

Más que un lanzamiento exitoso, el álbum representó un gran momento en la carrera de Shakira. Sus canciones no solo dominaron plataformas digitales, sino que también consolidaron una nueva etapa artística marcada por la honestidad y la cercanía con su público.

Shakira (Instagram)

Este impacto se ha reflejado en una exitosa gira internacional, que ha registrado llenos totales y una gran respuesta del público en cada presentación. Es por eso que la cantante colombiana no perdió la oportunidad de compartir un mensaje en sus redes sociales con el que dejó ver el profundo impacto que este proyecto ha tenido en su vida.

“Dos años de aniversario de 'Las mujeres ya no lloran', ¡no puedo creer que el tiempo pase tan rápido!”, compartió la artista. “Gracias a todos mis fans alrededor del mundo por todo el apoyo que me han dado durante estos dos años. ¡Ha sido el tiempo más inolvidable! Muchas gracias, los amo”, agregó, en su publicación que rápidamente generó miles de reacciones de parte de sus fans.

Shakira (Instagram)

Sin embargo, no todo ha sido completamente positivo. Los últimos días, parte de su agenda internacional se ha visto afectada por factores externos. Uno de los casos más recientes es el concierto Feeding India, programado en la India, que tuvo que ser pospuesto.

A través de un comunicado oficial, los organizadores explicaron: “Debido a la situación geopolítica actual y a las tensiones en la región, el concierto Feeding India con Shakira ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. El bienestar de nuestros fans, de la artista y de todo el equipo de producción sigue siendo nuestra máxima prioridad”.