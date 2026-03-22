Harper Beckham se abre paso en la industria de la belleza con el lanzamiento de su propia marca

Harper Beckham debuta en la belleza con su propia marca

Ahora es el turno de la más joven del clan. Harper Beckham da un paso firme hacia la construcción de su propio camino con el lanzamiento de su primera línea de belleza. Con este proyecto, no solo se suma al espíritu emprendedor de su familia, sino que también inicia una etapa en la que busca definir su identidad dentro de una de las dinastías más mediáticas del mundo.

Harper y Victoria Beckham (Instagram)

A sus 14 años, l ajoven se prepara para debutar en una de las industrias más competitivas con HIKU by Harper, una marca que ya genera expectativa incluso antes de su lanzamiento oficial, previsto para finales de verano.

Criada en un entorno cercano a la moda y el lifestyle, su incursión resulta natural. La influencia de su madre, Victoria Beckham, quien ha consolidado su firma de belleza en el segmento premium, ha sido clave como referencia para este nuevo proyecto.

Harper Beckham (Getty Images)

Inspirada en la cosmética coreana, HIKU nace con una identidad clara: conectar con las nuevas generaciones. La Generación Z y Alpha, nativas digitales, no solo consumen productos de belleza, sino que los convierten en tendencias virales a través de redes sociales. En este contexto, la marca busca posicionarse como uno de los lanzamientos más comentados del año, apostando por fórmulas innovadoras, rutinas accesibles y una estética alineada con su público.