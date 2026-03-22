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Espectáculos

Harper Beckham se abre paso en la industria de la belleza con el lanzamiento de su propia marca

Con solo 14 años, Harper Beckham busca construir su propia identidad dentro de la industria de la belleza.
dom 22 marzo 2026 09:23 AM
Harper y Victoria Beckham
Harper y Victoria Beckham (Instagram)

La historia de la familia Beckham es un ejemplo de cómo el éxito puede tomar distintas formas dentro de un mismo apellido. Mientras David Beckham se convirtió en un ícono del deporte, Victoria Beckham logró reinventarse tras su paso por Spice Girls para consolidarse como una de las diseñadoras más influyentes de su generación.

Bajo esta estela, sus hijos han seguido caminos propios, construyendo trayectorias alejadas, aunque conectadas, del legado familiar. Brooklyn Beckham ha explorado la fotografía y la actuación, mientras que Romeo encontró en el modelaje su principal plataforma tras su paso por el fútbol. Por su parte, Cruz ha apostado por la música, mostrando su interés por seguir una carrera artística.

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Harper Beckham debuta en la belleza con su propia marca

Ahora es el turno de la más joven del clan. Harper Beckham da un paso firme hacia la construcción de su propio camino con el lanzamiento de su primera línea de belleza. Con este proyecto, no solo se suma al espíritu emprendedor de su familia, sino que también inicia una etapa en la que busca definir su identidad dentro de una de las dinastías más mediáticas del mundo.

Harper y Victoria Beckham
Harper y Victoria Beckham (Instagram)

A sus 14 años, l ajoven se prepara para debutar en una de las industrias más competitivas con HIKU by Harper, una marca que ya genera expectativa incluso antes de su lanzamiento oficial, previsto para finales de verano.

Criada en un entorno cercano a la moda y el lifestyle, su incursión resulta natural. La influencia de su madre, Victoria Beckham, quien ha consolidado su firma de belleza en el segmento premium, ha sido clave como referencia para este nuevo proyecto.

Harper Beckham
Harper Beckham (Getty Images)

Inspirada en la cosmética coreana, HIKU nace con una identidad clara: conectar con las nuevas generaciones. La Generación Z y Alpha, nativas digitales, no solo consumen productos de belleza, sino que los convierten en tendencias virales a través de redes sociales. En este contexto, la marca busca posicionarse como uno de los lanzamientos más comentados del año, apostando por fórmulas innovadoras, rutinas accesibles y una estética alineada con su público.

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Harper Beckham construye su propio camino

Sin embargo, Harper Beckham no se limita a seguir el camino de su madre. Antes de anunciar su marca, ya había comenzado a construir su propia presencia digital. A través de videos de maquillaje y rutinas de skincare, ha logrado conectar con miles de usuarios gracias a un estilo natural y cercano.

"Victoria Beckham" World Premiere - Arrivals
Harper, Victoria y David Beckham (Getty Images)

Este enfoque le ha permitido posicionarse como una voz creíble entre adolescentes, en una industria donde la autenticidad es clave. Más allá de su apellido, Harper empieza a perfilarse como una figura con influencia propia en los hábitos de consumo de su generación.

Harper y David Beckham
Harper y David Beckham (Instagram)

En un momento de transformación para la industria de la belleza, la llegada de HIKU by Harper representa más que un nuevo lanzamiento: refleja un cambio generacional, donde las nuevas voces no solo heredan un legado, sino que lo reinventan.

El debut oficial de la marca marcará el inicio de una etapa que promete dar mucho de qué hablar. Porque si algo queda claro, es que Harper no solo sigue los pasos de su madre, sino que comienza a trazar su propio camino.

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