Harper Beckham se abre paso en la industria de la belleza con el lanzamiento de su propia marca

La historia de la familia Beckham es un ejemplo de cómo el éxito puede tomar distintas formas dentro de un mismo apellido. Mientras David Beckham se convirtió en un ícono del deporte, Victoria Beckham logró reinventarse tras su paso por Spice Girls para consolidarse como una de las diseñadoras más influyentes de su generación.
Bajo esta estela, sus hijos han seguido caminos propios, construyendo trayectorias alejadas, aunque conectadas, del legado familiar. Brooklyn Beckham ha explorado la fotografía y la actuación, mientras que Romeo encontró en el modelaje su principal plataforma tras su paso por el fútbol. Por su parte, Cruz ha apostado por la música, mostrando su interés por seguir una carrera artística.