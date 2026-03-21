Sofia Coppola cancela su nueva película con Kristen Dunst, esta es la razón

Sofía Coppola y Kirsten Dunst: sus películas juntas

Aunque esta cancelación sí decepciona, la historia entre Sofía Coppola y Kirsten Dunst sigue siendo muy sólida y memorable. Juntas han creado películas que marcaron una estética y una sensibilidad muy particular en el cine. No por nada son una de las duplas más conocidas: se complementan perfecto, y Coppola eligió a Dunst como su musa desde hace años.

NEW YORK - OCTOBER 13: Director Sofia Coppola ans actress Kirsten Dunst attend a press conference for "Marie Antoinette" during the New York Film Festival on October 13, 2006 in New York City. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images) (Bryan Bedder/Getty Images)

Todo comenzó con The Virgin Suicides (1999), donde Dunst se volvió un ícono generacional. Después llegó Marie Antoinette (2006), una propuesta visualmente muy arriesgada que redefinió el cine de época y que probablemente es la película más reconocida de Coppola. Mezclaba los escenarios clásicos de Versalles con música moderna como la de The Strokes; aunque en su momento no fue tan bien recibida, hoy es considerada una película de culto, un clásico total. Más adelante, The Beguiled (2017) mostró una versión más madura y contenida de su colaboración.

NEW YORK - OCTOBER 13: Actress Kirsten Dunst, director Sofia Coppola and actor Jason Schwartzmen attend The New York Film Festival screening after party for "Marie Antoinette" at The Museum of Modern Art October 13, 2006 in New York City. (Photo by Evan Agostini/Getty Images) (Evan Agostini/Getty Images)

Mientras tanto, Kirsten Dunst sigue sumando proyectos. Recientemente se confirmó su participación en la secuela de A Minecraft Movie, producida por Warner Bros., un giro interesante hacia un cine más comercial. Incluso ella misma lo dijo con humor: “Tal vez puedo hacer una película donde no pierda dinero”. Y es que su carrera está llena de éxitos comerciales como Spider-Man y Jumanji. Aun así, también es conocida por elegir muy bien sus proyectos, participando en cine más artístico y menos comercial, como Melancholia de Lars von Trier.

Esta película de Sofía Coppola con Kirsten Dunst no verá la luz, pero seguramente no será la última vez que trabajen juntas porque su historia demuestra que siempre regresan, y cada vez más fuertes.