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Espectáculos

Sofia Coppola cancela su nueva película con Kristen Dunst, esta es la razón

El esperado reencuentro entre Sofia Coppola y Kirsten Dunst se cancela, ya que la directora reveló que su nueva película de época no avanzará porque su tono era “demasiado triste".
sáb 21 marzo 2026 12:40 PM
"The Beguiled" New York Premiere
NEW YORK, NY - JUNE 22: Sofia Coppola and Kirsten Dunst attend "The Beguiled" New York Premiere at The Metrograph on June 22, 2017 in New York City. (Photo by Nicholas Hunt/Getty Images) (Nicholas Hunt/Getty Images)

Sofía Coppola y Kirsten Dunst, la dupla favorita de Hollywood

Si hay algo que emociona a los fans del cine, es ver juntas a Sofía Coppola y Kirsten Dunst. Y es que esta dupla ha construido una de las colaboraciones más icónicas de Hollywood. Por eso, cuando se supo que preparaban una nueva película, la expectativa fue inmediata. El proyecto, que incluso planeaba iniciar rodaje este mismo año, quedó oficialmente descartado. Coppola lo confirmó en una entrevista con Elle, donde explicó que la cinta, de la que poco se sabía, ya no seguirá adelante.

Sin embargo, Kirsten Dunst ya había adelantado algunos detalles en entrevistas con Vogue y Town & Country: se trataría de una película de época basada en una figura histórica real, aunque “no alguien que consideraría famoso”. Un enfoque intrigante que dejaba ver el sello narrativo de Coppola y que empezaba su producción este año. Lamentablemente, esto no pudo suceder, y los fanáticos de ambas están decepcionados por la decisión, ya que no es la primera vez que Coppola y Dunst trabajan juntas, y cada vez que lo hacen, la película termina siendo un éxito total.

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¿Por qué Sofía Coppola canceló la película con Kirsten Dunst?

La razón detrás de esta decisión es tan simple como profunda. “Se sentía demasiado triste”, confesó Coppola. Y es que, según explicó, el contexto actual influyó directamente en su visión creativa. “Es confuso en estos tiempos oscuros. Quiero ofrecer esperanza y belleza en el mundo, pero tampoco quieres hacer algo superficial”, dijo la directora.

Cannes - 'Marie Antoinette' Photocall
CANNES, FRANCE - MAY 24: Actress Kirsten Dunst (R) and director Sofia Coppola attend a photocall promoting the film 'Marie Antoinette' at the Palais des Festivals during the 59th International Cannes Film Festival on May 24, 2006 in Cannes, France. (Photo by Francois Durand/Getty Images) (Francois Durand/Getty Images)

Coppola, conocida por su estilo visual tan cuidado y perfeccionista, e hija de la leyenda del cine Francis Ford Coppola, ha demostrado a lo largo de su carrera que no puede hacer un proyecto si no está completamente segura y conectada con lo que quiere contar, sobre todo considerando lo que está pasando en el mundo hoy como esto afecta directamente todo lo que sea producido.

Academy Museum of Motion Pictures 3rd Annual Gala Presented By Rolex at Academy Museum of Motion Pictures
LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 03: Sofia Coppola attends the Academy Museum of Motion Pictures 3rd Annual Gala Presented by Rolex at Academy Museum of Motion Pictures on December 03, 2023 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures ) (Emma McIntyre/Getty Images for Academy Museum )

Además, este no es el único proyecto que ha quedado en pausa. Coppola también estaba desarrollando una serie para Apple TV+ basada en The Custom of the Country de Edith Wharton, pero esa versión tampoco seguirá adelante después de que se anunciara una adaptación cinematográfica con Sydney Sweeney .

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Sofía Coppola y Kirsten Dunst: sus películas juntas

Aunque esta cancelación sí decepciona, la historia entre Sofía Coppola y Kirsten Dunst sigue siendo muy sólida y memorable. Juntas han creado películas que marcaron una estética y una sensibilidad muy particular en el cine. No por nada son una de las duplas más conocidas: se complementan perfecto, y Coppola eligió a Dunst como su musa desde hace años.

New York Film Festival Hosts Press Conference For Marie Antoinette
NEW YORK - OCTOBER 13: Director Sofia Coppola ans actress Kirsten Dunst attend a press conference for "Marie Antoinette" during the New York Film Festival on October 13, 2006 in New York City. (Photo by Bryan Bedder/Getty Images) (Bryan Bedder/Getty Images)

Todo comenzó con The Virgin Suicides (1999), donde Dunst se volvió un ícono generacional. Después llegó Marie Antoinette (2006), una propuesta visualmente muy arriesgada que redefinió el cine de época y que probablemente es la película más reconocida de Coppola. Mezclaba los escenarios clásicos de Versalles con música moderna como la de The Strokes; aunque en su momento no fue tan bien recibida, hoy es considerada una película de culto, un clásico total. Más adelante, The Beguiled (2017) mostró una versión más madura y contenida de su colaboración.

Columbia Pictures Presents Marie Antoinette At The New York Film Festival
NEW YORK - OCTOBER 13: Actress Kirsten Dunst, director Sofia Coppola and actor Jason Schwartzmen attend The New York Film Festival screening after party for "Marie Antoinette" at The Museum of Modern Art October 13, 2006 in New York City. (Photo by Evan Agostini/Getty Images) (Evan Agostini/Getty Images)

Mientras tanto, Kirsten Dunst sigue sumando proyectos. Recientemente se confirmó su participación en la secuela de A Minecraft Movie, producida por Warner Bros., un giro interesante hacia un cine más comercial. Incluso ella misma lo dijo con humor: “Tal vez puedo hacer una película donde no pierda dinero”. Y es que su carrera está llena de éxitos comerciales como Spider-Man y Jumanji. Aun así, también es conocida por elegir muy bien sus proyectos, participando en cine más artístico y menos comercial, como Melancholia de Lars von Trier.

Esta película de Sofía Coppola con Kirsten Dunst no verá la luz, pero seguramente no será la última vez que trabajen juntas porque su historia demuestra que siempre regresan, y cada vez más fuertes.

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Sofia Coppola Kirsten Dunst

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