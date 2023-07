Barack Obama es fan de Peso Pluma, incluyó 'La Bebé' en su ‘playlist’ del verano

Peso Pluma hace colaboración con

A$AP Rocky

Peso Pluma está imparable. Desde hace un año se montó en los ‘Cuernos de la Luna’ y quiere llegar más alto. Los retos no terminan para el cantante mexicano y tras haber trabajado con éxito con Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Yng Lvcas, Junior H, Grupo Frontera, Nicki Nicole, Becky G, Alemán, Ovy On The Drums, Ryan Castro y el DJ argentino BZRP, entre otros artistas, ahora prepara una colaboración más.

La Doble P, como también le llaman algunos de sus fans, graba una canción con el rapero estadounidense A$AP Rocky, novio de Rihanna, y la cual, según versiones hasta ahora, podría estrenarse en el próximo álbum del segundo, aunque todavía no se sabe bajo qué género musical.

La noticia fue revelada por el intérprete de Ella baila sola tras publicar imágenes de ambos través de sus redes sociales.

En una de las fotos, se ve a Peso Pluma aparentemente escribiendo la letra del tema en su celular mientras que en el piso se encuentra sentado Jasiel Núñez, que podría estarle ayudando con algunas de las estrofas.