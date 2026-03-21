Al igual que sus hermanas, Kylie Jenner tiene una asistente personal que se encarga de ser la mano derecha de la menor del clan Kardashian. Este fue un puesto que Victoria Villarroel cubrió de 2015 a 2020; sin embargo, después de años trabajando para Kylie, tanto Victoria como la celebrity decidieron terminar su relación profesional.
Ex asistente de Kylie Jenner revela la inesperada razón por la que dejó de trabajar con ella
El trabajo de Victoria Villarroel como asistente de Kylie Jenner
Actualmente, Victoria Villarroel, ex asistente de Kylie Jenner,y Anastasia Karanikolaou, quien es conocida por ser la mejor amiga de la empresaria, conducen el podcast Better Half with Stas & Vic. Durante el último capítulo de su programa, hablaron sobre la historia de vida de Victoria, lo cual incluyó la época en que fue asistente de Kylie.
Victoria relató que después de ser becaria en Teen Vogue, consiguió entrar como intern en Jenner Communications y finalmente llegó a ser asistente tanto de Kendall como de Kylie: “Kris dijo: ‘Las niñas te conocen, has estado aquí antes, eres una cara familiar, hace sentido, les gustas, deberías hacerlo’”.
Sin embargo, para Victoria fue muy difícil ser asistente de ambas: “Se volvió muy difícil atenderlas a las dos al mismo tiempo, así que tuve que elegir y escoger”. Villarroel decidió quedarse con Kylie, quien entonces estaba lanzando Kylie Cosmetics.
“La estaba ayudando [con la apertura de Kylie Cosmetics] y recuerdo que era muy divertido para mí, se nos ocurrían nombres para los productos juntas, me encantaba la parte de ayudarla en algo creativo además de asistirla”, relata Victoria como la razón por la que escogió a Kylie, aunque admite que dejó a Kendall en buenas manos ya que le recomendó a su hermana, quien ha sido la asistente de la modelo desde entonces.
¿Por qué Victoria Villarroel dejó de ser la asistente de Kylie Jenner?
“Kylie y yo somos muy similares”, describe Victoria, quien también relató que fungió la gerente de la casa de Kylie Jenner, por lo que se encargaba de gestionar al jardinero, así como al resto del personal de mantenimiento. Posteriormente, se convirtió en su asistente personal y finalmente obtuvo más responsabilidades ejecutivas.
“Kylie y yo, obviamente, teníamos una relación laboral. Pero es imposible no encariñarse con una persona a la que ves todos los días, de la que lo sabes todo y con la que estás siempre, en las buenas y en las malas. Simplemente te vuelves muy cercano a esa persona”, contó Victoria sobre cómo se llevaba con Kylie.
El final de su relación laboral llegó cuando ambas se dieron cuenta que eran demasiado cercanas. Kylie y Victoria notaron esto cuando Kylie un día mencionó que necesitaba su computadora portátil que estaba en el piso de arriba y Victoria contestó “Uf… ¿quién irá por ella?”.
Victoria relata que en ese momento ambas se dieron cuenta de cómo su nivel de confianza superó la relación laboral y decidieron juntas que era tiempo de terminar su relación laboral para continuar con su amistad.
Kylie Jenner apoyó a Victoria Villarroel después de que dejara de ser su asistente
Si bien su trabajo como asistente de Kylie Jenner terminó, no lo hizo la amistad que desarrolló con la menor de las Kardashian. Victoria recuerda que Kylie apoyó su decisión: “Dios mío, Vic, quiero que triunfes y voy a estar aquí apoyándote. Y te quiero muchísimo”.
Actualmente, Victoria Villarroel es cercana tanto a Kylie como a su grupo de amigas, razón por la que decidió crear un podcast junto a Anastasia Karanikolaou, la mejor amiga de la empresaria.
Si bien se desconoce quién ocupó el puesto de Victoria Villarroel como asistente de Kylie, su ahora amiga ha dejado en claro que disfrutó su época teniendo como jefa a la actual novia de Timothée Chalamet.