Ex asistente de Kylie Jenner revela la inesperada razón por la que dejó de trabajar con ella

El trabajo de Victoria Villarroel como asistente de Kylie Jenner

Actualmente, Victoria Villarroel, ex asistente de Kylie Jenner,y Anastasia Karanikolaou, quien es conocida por ser la mejor amiga de la empresaria, conducen el podcast Better Half with Stas & Vic. Durante el último capítulo de su programa, hablaron sobre la historia de vida de Victoria, lo cual incluyó la época en que fue asistente de Kylie.

Victoria relató que después de ser becaria en Teen Vogue, consiguió entrar como intern en Jenner Communications y finalmente llegó a ser asistente tanto de Kendall como de Kylie: “Kris dijo: ‘Las niñas te conocen, has estado aquí antes, eres una cara familiar, hace sentido, les gustas, deberías hacerlo’”.

Sin embargo, para Victoria fue muy difícil ser asistente de ambas: “Se volvió muy difícil atenderlas a las dos al mismo tiempo, así que tuve que elegir y escoger”. Villarroel decidió quedarse con Kylie, quien entonces estaba lanzando Kylie Cosmetics.

Victoria ayudó a Kylie durante el lanzamiento de Kylie Cosmetics. (Instagram - @victoriavillarroel)

“La estaba ayudando [con la apertura de Kylie Cosmetics] y recuerdo que era muy divertido para mí, se nos ocurrían nombres para los productos juntas, me encantaba la parte de ayudarla en algo creativo además de asistirla”, relata Victoria como la razón por la que escogió a Kylie, aunque admite que dejó a Kendall en buenas manos ya que le recomendó a su hermana, quien ha sido la asistente de la modelo desde entonces.