Miley Cyrus revela qué pasó con su fortuna como estrella infantil y desmiente rumores de mantener a sus papás

La razón por la que eligieron a su papá real para interpretarlo como su papá en la serie

Mientras trabajaban en el casting del resto de la familia de Hannah para la serie Hannah Montana, Tish Cyrus recordó que un director de casting de Disney, que tenía un pequeño crush con Billy Ray Cyrus, bromeó: “Lástima que no podemos pagar al papá real”.

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La respuesta de Tish fue: “Oh, tal vez sí puedan”, al ver una oportunidad para que la familia pasara más tiempo junta. En ese momento, Billy Ray dividía su tiempo entre Canadá y Tennessee mientras grababa el drama televisivo Doc.

El único problema que enfrentaba la familia en el momento era que Billy Ray estuvo a punto de darle el papel a alguien más mientras llegaba a la audición. Miley explicó que su papá era “demasiado amable” animaba a otros papás que asistían a audiciones del programa con sus hijas a que hicieran casting para lo que luego se convertiría en el papel de Robby Ray Stewart.

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“Se salía al estacionamiento, agarraba a otros papás, los llevaba a Disney y decía: ‘¡Deberían contratar a este tipo! ¡Es un gran actor!’”, recordó Miley Cyrus.

“Y mi mamá iba detrás de él, apretándole la espalda, diciendo: ‘¡Cállate! ¡Necesitamos que consigas el papel para que todos podamos mudarnos aquí!’”

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“Mi papá siempre dice: ‘Cuando los dejas fuera de combate, no necesitas juez’. Los dejamos fuera de combate”, dijo Miley Cyrus sobre la situación, que terminó con el casting de Billy Ray Cyrus. Él apareció en 99 episodios de la serie.

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“Era tan obvio, después de ver a todos los otros papás, que no puedes fingir el tipo de conexión que tenemos. Las bromas internas, los apodos, los saludos, cantar canciones juntos. Fue un nocaut técnico.”

El especial por el 20º aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo —exactamente 20 años después del debut original en Disney Channel— en Disney y Disney+.