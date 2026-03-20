Miley Cyrus revela qué pasó con su fortuna como estrella infantil y desmiente rumores de mantener a sus papás

Miley Cyrus se está abriendo sobre sus días como estrella de Disney Channel. La cantante de Flowers, recientemente habló con Variety dónde reflexiona sobre su papel como Miley Stewart/Hannah Montana.
Durante la conversación, Miley habló sobre cómo ese papel ha impactado la vida de su familia, y aclaró las afirmaciones sobre que tanto su papá Billy Ray Cyrus y su mamá Trish Cyrus necesitaban su fama para “sobrevivir”.
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Lo que dijo Miley Cyrus sobre los rumores de que su familia necesitaban su dinero para sobrevivir
Durante la entrevista con Variety, Miley habló sobre cómo su rol como Hannah Montana afectó a su familia y se aseguró de desmentir los rumores de que su familia usaba su dinero para sobrevivir.
“Mis papás no necesitaban que yo fuera famosa para sobrevivir o tener estabilidad”, dijo Miley Cyrus al medio. “Lo que pasa con muchos de estos niños es que sus papás lo quieren más que ellos, o los niños terminan siendo responsables de todo el ingreso de la familia. Ese nunca fue mi trabajo. Cada centavo que gané fue a mi cuenta bancaria porque mis papás hicieron bien las cosas.”
Miley Cyrus continuó contando que su papá estuvo con ella en cada paso durante los cinco años que duró el programa. Explicó que su camerino estaba conectado con el de él, y que su abuela, Loretta “Mammie” Finley, se quedaba en un espacio entre ambos —una cocina convertida en oficina— desde donde manejaba su club de fans.
“Mi papá estaba en el set todos los días, así que no había nada que pudiera pasar sin que él se enterara”, dijo Miley Cyrus. “Nunca hubo un momento en el que yo fuera a estar sola en ese camerino.”
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La razón por la que eligieron a su papá real para interpretarlo como su papá en la serie
Mientras trabajaban en el casting del resto de la familia de Hannah para la serie Hannah Montana, Tish Cyrus recordó que un director de casting de Disney, que tenía un pequeño crush con Billy Ray Cyrus, bromeó: “Lástima que no podemos pagar al papá real”.
La respuesta de Tish fue: “Oh, tal vez sí puedan”, al ver una oportunidad para que la familia pasara más tiempo junta. En ese momento, Billy Ray dividía su tiempo entre Canadá y Tennessee mientras grababa el drama televisivo Doc.
El único problema que enfrentaba la familia en el momento era que Billy Ray estuvo a punto de darle el papel a alguien más mientras llegaba a la audición. Miley explicó que su papá era “demasiado amable” animaba a otros papás que asistían a audiciones del programa con sus hijas a que hicieran casting para lo que luego se convertiría en el papel de Robby Ray Stewart.
“Se salía al estacionamiento, agarraba a otros papás, los llevaba a Disney y decía: ‘¡Deberían contratar a este tipo! ¡Es un gran actor!’”, recordó Miley Cyrus.
“Y mi mamá iba detrás de él, apretándole la espalda, diciendo: ‘¡Cállate! ¡Necesitamos que consigas el papel para que todos podamos mudarnos aquí!’”
“Mi papá siempre dice: ‘Cuando los dejas fuera de combate, no necesitas juez’. Los dejamos fuera de combate”, dijo Miley Cyrus sobre la situación, que terminó con el casting de Billy Ray Cyrus. Él apareció en 99 episodios de la serie.
“Era tan obvio, después de ver a todos los otros papás, que no puedes fingir el tipo de conexión que tenemos. Las bromas internas, los apodos, los saludos, cantar canciones juntos. Fue un nocaut técnico.”
El especial por el 20º aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo —exactamente 20 años después del debut original en Disney Channel— en Disney y Disney+.