Creadora de Grey’s Anatomy responde a la omisión de Eric Dane en el In Memoriam de los Oscar

Shonda Rhimes habla sobre la exclusión de Eric Dane en los Premios Oscar

Shonda Rhimes habló con Entertainment Tonight sobre la razón por la cual Eric Dane no fue mencionado en el segmento para recordar aquellos actores que han fallecido.

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“Bueno, él no es una estrella de cine”, dijo Shonda Rhimes después de las reacciones por la omisión de Eric Dane y otros actores. “Siento que cuando lleguen los Premios Emmy, será homenajeado como se merece. No creo… no podemos culpar a los Premios Oscar por el hecho de que se enfoquen en el cine, y hubo tantas personas que se perdieron… Eric era alguien propio de la televisión.”

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“Eric es, era un ser humano increíble”, dijo Shonda Rhimes a ET. “Y todavía digo ‘es’ porque me cuesta mucho creer que ya no está. Fue una pérdida enorme para nosotros. Fue una gran pérdida para la familia de Shondaland, para la familia de Grey’s Anatomy, y honestamente para todas las personas que lo conocieron. Era simplemente un hombre maravilloso, generoso. Y no creo que todo el mundo entienda lo increíble que era.”

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Eric Dane apareció como el Dr. Mark Sloan, memorablemente apodado “McSteamy”, en 145 episodios del drama médico de ABC Grey’s Anatomy. En nombre de su compañía, Shondaland, Shonda Rhimes escribió en las horas posteriores a la muerte de Dane que “fue un miembro muy querido de las familias de Shondaland y de Grey’s Anatomy. Fue verdaderamente un actor talentoso cuya interpretación del Dr. Mark Sloan dejó una huella imborrable en la serie y en las audiencias de todo el mundo”.

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“Estamos agradecidos por el arte, el espíritu, la amistad y la humanidad que compartió con nosotros durante tantos años. Nuestros corazones están con su familia, sus seres queridos y todos aquellos que fueron tocados por su trabajo”, concluyó Rhimes en ese momento.