⁠Anna Kournikova revela el nombre de su cuarto hijo con Enrique Iglesias

La familia de Anna Kournikova y Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en 2001 cuando grabaron el videoclip de la canción Escape , donde actuaron de una manera muy romántica. Unos meses después, en agosto de 2002, debutaron como pareja en los MTV Video Music Awards.

Anna y Enrique oficializaron su noviazgo en la alfombra roja de los MTV Music Video Awards en 2002. (Getty Images)

Según People , la pareja despertó rumores de un posible compromiso cuando Kournikova fue vista con un anillo de diamantes en el Campeonato Mundial de Tenis de 2004, pero fueron desmentidos. Cuatro años después, Anna reveló a la misma fuente que no tenía planes de casarse con el cantante.

La ex tenista, Anna Kournikova, afirmó no tener planeado casarse con Enrique Iglesias. (Getty Images)

En 2012, Enrique Iglesias habló con la revista Parade y explicó que para él y Anna no era necesario casarse: “Quizás sea porque mis padres están divorciados, pero no creo que uno ame más a alguien por un papel. Hoy en día, no es tabú tener hijos sin estar casado. Lo que importa es ser un buen padre o madre, punto”.

Enrique Iglesias declaró que casarse no era algo necesario ni para Anna, ni para él. (Getty Images)

El 16 de diciembre de 2017, finalmente Anna y Enrique se convirtieron en papás tras concebir a sus mellizos Nicholas y Lucy, después de mantener el embarazo de la ex tenista en secreto. El 30 de enero de enero de 2020, recibieron a su tercera hija, Mary, cuyo apodo en ruso, la lengua materna de Kournikova, es ‘Masha’.

Antes de Romeo, Anna y Enrique ya eran padres de Nicholas, Lucy y Mary. (Instagram - @annakournikova)

El pasado 17 de diciembre de 2025, nació el menor de la familia entre Anna Kournikova y Enrique Iglesias, su cuarto hijo, Romeo. Desde que comenzó su noviazgo y hasta ahora, el cantante y la ex tenista se han consolidado como una de las parejas más duraderas y también de las más privadas del mundo del entretenimiento.