Val Kilmer reaparecerá en una película, un año después de su muerte, gracias a la IA

"Él era el actor que yo quería para ese papel (...) Fue diseñado en gran medida en torno a él", dijo Voorhees.

Sostuvo que Kilmer, quien murió a los 65 años tras batallar contra un cáncer de garganta, había aceptado participar en el proyecto, pero no pudo rodar ninguna escena debido a su estado de salud.

De acuerdo con First Line Films, productora de la cinta, "As Deep as the Grave" narra la verdadera historia de Ann Morris, la arqueóloga codescubridora de la primera civilización de América del Norte: los Anasazi.

La película es descrita como "una épica histórica filmada en locaciones de Nuevo México y Arizona".

Val Kilmer (Getty Images)

Voorhees dijo a Variety que el personaje del padre Fintan, interpretado mediante la versión generada por IA de Kilmer, "se inspiró en (la) herencia indígena estadounidense" del actor "y en su profundo vínculo y amor por el suroeste del país".

El realizador agregó que contó con el aval de la familia de Kilmer, que les proporcionó imágenes de varias etapas de la vida del actor, conocido por tener un vasto archivo de video. El audio también se basa en el tono del actor.

En su último papel, Kilmer colaboró con una compañía que utilizó IA para reconstruir su voz, afectada por tratamiento contra el cáncer, en la escena que compartió con Tom Cruise en "Top Gun: Maverick" (2022), secuela del filme de 1986 donde interpretó al arrogante Iceman.

