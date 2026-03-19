⁠Niall Horan recuerda la última vez que vio a Liam Payne y habla sobre la canción que escribió como parte de su luto

Niall Horan se reunió con Liam Payne días antes de su fallecimiento

Durante una entrevista de GQ a Niall Horan, el ex integrante de One Direction habló sobre la última ocasión en que convivió con Liam Payne, tan solo unos días antes de su fallecimiento, cuando los dos se encontraban en Buenos Aires, Argentina.

Niall recordó la última vez que convivió con Liam Payne, antes de su fallecimiento. (Getty Images)

Niall estaba en el país sudamericano como parte de la gira por su álbum The Show, mientras que Liam Payne había viajado para renovar su visa, aunque aprovechó para asistir al concierto del 2 de octubre de su ex compañero de banda.

“Parecía que estaba en plena forma y nos reímos mucho, recordamos viejos tiempo”, relató Horan a la publicación.

Niall Horan fue a Argentina al mismo tiempo que Liam Payne por la gira de su álbum The Show. (Getty Images)

Tras su encuentro, Niall se fue de Argentina para seguir con su tour, pero Liam tuvo que quedarse debido a complicaciones en su trámite.

Unos días después, el 16 de octubre, el cantante falleció al caer del balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires.

Liam Payne falleció en Buenos Aires, Argentina. (Getty Images)

“Recuerdo haber recibido un mensaje y pensé ‘¿qué?’, no podía creerlo. Alguien tan joven… no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”, recuerda Niall sobre la manera en que se enteró del fallecimiento de Liam.