⁠Niall Horan recuerda la última vez que vio a Liam Payne y habla sobre la canción que escribió como parte de su luto

En octubre de 2024 el mundo del entretenimiento se estremeció al enterarse de la muerte de Liam Payne a sus 31 años tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.
Ahora, Niall Horan habló sobre la última ocasión que estuvo con Liam y sobre la canción que escribió para él y que formará parte de su álbum próximo a estrenar.
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Niall Horan se reunió con Liam Payne días antes de su fallecimiento
Durante una entrevista de GQ a Niall Horan, el ex integrante de One Direction habló sobre la última ocasión en que convivió con Liam Payne, tan solo unos días antes de su fallecimiento, cuando los dos se encontraban en Buenos Aires, Argentina.
Niall estaba en el país sudamericano como parte de la gira por su álbum The Show, mientras que Liam Payne había viajado para renovar su visa, aunque aprovechó para asistir al concierto del 2 de octubre de su ex compañero de banda.
“Parecía que estaba en plena forma y nos reímos mucho, recordamos viejos tiempo”, relató Horan a la publicación.
Tras su encuentro, Niall se fue de Argentina para seguir con su tour, pero Liam tuvo que quedarse debido a complicaciones en su trámite.
“Recuerdo haber recibido un mensaje y pensé ‘¿qué?’, no podía creerlo. Alguien tan joven… no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”, recuerda Niall sobre la manera en que se enteró del fallecimiento de Liam.
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La canción que Niall Horan escribió en honor a Liam Payne
Después de la muerte de Liam Payne, los fanáticos de One Direction de todo el mundo mostraron su luto al publicar fotografías, videos y contenido del cantante, material que Niall vio.
“Muchas fotos, vídeos y cosas de cuando crecimos juntos. Y enseguida sentí nostalgia, junto con miedo, tristeza y todo lo que conlleva el duelo”, reveló Horan.
Tras asistir al funeral de su ex compañero, Niall Horan decidió recurrir a la música como una manera de vivir su luto, lo que lo llevó a escribir la canción "End of an Era", que funciona como cierre de su siguiente álbum, Dinner Party, que estrena el 5 de junio.
Niall compuso esta canción junto a John Ryan y Julian Bunetta, quien colaboró con One Direction.
Si bien aún no se puede escuchar la canción que Niall Horan escribió para despedir a su ex compañero de banda, Liam Payne, según la misma entrevista, habla sobre la “magia” que tuvieron Niall y Liam, el paso del tiempo y cómo Horan no pudo despedirse de Payne a pesar de haberlo visto tan solo unos días antes de su fallecimiento.