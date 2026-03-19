Miley Cyrus se sincera sobre sus adicciones en medio del regreso de Hannah Montana

El pasado de Miley Cyrus con las adicciones

Como otras estrellas infantiles, Miley Cyrus enfrentó problemas relacionados con el abuso de sustancias. Al iniciar su carrera desde muy joven, la artista fue expuesta a la industria y al escrutinio público en una etapa vulnerable, lo que eventualmente la llevó a desarrollar adicciones.

Según ha contado, su relación con las drogas comenzó mientras aún grababa Hannah Montana. En ese periodo, llegó a defender el consumo de marihuana al considerarla menos dañina que el alcohol, además de experimentar con otras sustancias como MDMA y cocaína.

En el podcast Every Single Album, Cyrus incluso reveló hasta dónde llegaba para ocultar estos gastos: los registraba como “ropa vintage” para no levantar sospechas ante su contadora.

Miley Cyrus comenzó a interpretar a Hannah Montana cuando tenía 13 años. (Getty Images)

El proceso de sobriedad de Miley Cyrus

Con el paso del tiempo, la cantante decidió dejar atrás esa etapa. En 2017 anunció que llevaba tres semanas sin consumir marihuana, y en 2020, durante la pandemia, tomó la decisión de mantenerse sobria tras una cirugía en las cuerdas vocales.

“Ha sido muy importante para mí vivir un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi oficio”, declaró en ese entonces a Variety.

Aunque ha reconocido haber tenido recaídas, actualmente mantiene una perspectiva distinta sobre su vida y agradece estar sobria. “La sobriedad es como mi Dios. La necesito, vivo para ella. Ha cambiado mi vida por completo”, dijo en una entrevista con Apple Music.