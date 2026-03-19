Miley Cyrus se sincera sobre sus adicciones en medio del regreso de Hannah Montana

Con el próximo estreno del especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus vuelve a conectar con una de las etapas más importantes de su carrera. Aunque se ha mostrado entusiasmada por retomar este personaje, también ha aprovechado el momento para sincerarse sobre los momentos más difíciles de su pasado.
En una reciente entrevista con Variety, la cantante habló sobre lo que significa reencontrarse con esa versión de sí misma, así como sobre la lucha que enfrentó con las adicciones.
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El pasado de Miley Cyrus con las adicciones
Como otras estrellas infantiles, Miley Cyrus enfrentó problemas relacionados con el abuso de sustancias. Al iniciar su carrera desde muy joven, la artista fue expuesta a la industria y al escrutinio público en una etapa vulnerable, lo que eventualmente la llevó a desarrollar adicciones.
Según ha contado, su relación con las drogas comenzó mientras aún grababa Hannah Montana. En ese periodo, llegó a defender el consumo de marihuana al considerarla menos dañina que el alcohol, además de experimentar con otras sustancias como MDMA y cocaína.
En el podcast Every Single Album, Cyrus incluso reveló hasta dónde llegaba para ocultar estos gastos: los registraba como “ropa vintage” para no levantar sospechas ante su contadora.
El proceso de sobriedad de Miley Cyrus
Con el paso del tiempo, la cantante decidió dejar atrás esa etapa. En 2017 anunció que llevaba tres semanas sin consumir marihuana, y en 2020, durante la pandemia, tomó la decisión de mantenerse sobria tras una cirugía en las cuerdas vocales.
“Ha sido muy importante para mí vivir un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi oficio”, declaró en ese entonces a Variety.
Aunque ha reconocido haber tenido recaídas, actualmente mantiene una perspectiva distinta sobre su vida y agradece estar sobria. “La sobriedad es como mi Dios. La necesito, vivo para ella. Ha cambiado mi vida por completo”, dijo en una entrevista con Apple Music.
En su conversación más reciente con Variety, la artista explicó cómo ha trabajado en reconciliarse con su historia. “Amo el presente y amo el futuro. Pero el pasado no es un lugar donde me guste vivir demasiado”.
También reconoció que su estilo de vida en aquel momento influyó en sus decisiones: “No es ninguna sorpresa que haya tenido mis experiencias con las drogas y el alcohol. Estaba tan acostumbrada a vivir en un estado de euforia que creo que nunca aprendí a bajar de ahí”, confesó la cantante.
Sin embargo, también resalta que no se martiriza por aquellas decisiones, sino que lo entiende desde una perspectiva más madura: “Ahora, a través de un lente de sobriedad, puedo tener compasión y comprensión hacia mí misma”, señaló.
El regreso de Hannah Montana no solo marca un momento nostálgico para sus fans, sino también una etapa de madurez para la cantante. Hoy, con una visión más clara de su camino, Miley Cyrus se muestra en un punto distinto de su vida: “Mi vida es tan hermosa. Ya no siento que esté nadando contra la corriente”.
Esta nueva etapa refleja su evolución personal, y también la forma en la que ha logrado reconciliar su pasado con el presente, desde un lugar más estable y consciente.