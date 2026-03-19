⁠Kristin Cabot, la mujer de la ‘kiss cam’ del concierto de Coldplay, revela que recibió amenazas de muerte

El concierto de Coldplay fue la primera vez que hubo contacto físico entre Kristin Cabot y Andy Byron

Sobre su relación con su entonces jefe Andy Byron, declaró que “teníamos una relación de trabajo muy cercana” lo que hacía que pasaran mucho tiempo juntos.

Kristin también mencionó que Andy igualmente se estaba separando de su esposa antes de que fueran grabados durante el concierto de Coldplay.

“Antes del concierto, a ese punto, empezamos a hablar mucho más sobre cosas personales e hijos y cómo estaba yendo y todo eso, además de las ocupadas y frecuentes conversaciones de trabajo”, mencionó Kristin como el inicio de una relación más cercana entre ella y su ex jefe Andy Byron. “Empezamos a desarrollar sentimientos el uno por el otro en ese momento”.

Específicamente sobre el concierto de Coldplay, Kristin Cabot afirmó que sus amigas la invitaron al concierto ya que tenían dos boletos disponibles, razón por la que ella invitó a Andy.

Kristin también afirma que esa fue la primera vez que salieron fuera del contexto laboral, así como la primera ocasión que hubo contacto físico entre ellos.

Kristin Cabot afirmó que ella y su esposo habían tomado la decisión de separarse antes del concierto, al igual que Andy Byron de su esposa. (Instagram)

“Tenía un gran crush en él y él también, eran sentimientos increíbles”, aseguró Kristin sobre la razón por la que decidieron actuar de manera más amorosa durante el concierto de Coldplay.