⁠Kristin Cabot, la mujer de la ‘kiss cam’ del concierto de Coldplay, revela que recibió amenazas de muerte

En julio de 2025 la vida de Kristin Cabot cambió por completo después de que fuera captada por la "kiss cam" del concierto de Coldplay junto a su entonces jefe, Andy Byron y de que Chris Martin bromeara sobre la reacción de ambos al ser grabados.
Kristin declaró recientemente que, desde entonces, ha recibido amenazas de muerte y tanto ella como su familia perdieron su privacidad.
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Kristin Cabot afirma que ella y Andy Byron estaban separados de sus respectivas parejas
A través de una entrevista que otorgó a Oprah Winfrey, Kristin Cabot decidió romper el silencio desde lo sucedido para finalmente dar su versión de los hechos y hablar sobre cómo el suceso del concierto de Coldplay cambió su vida por completo.
“Siento la responsabilidad de por esas personas [que han vivido situaciones como la de ella] de compartir cómo es realmente cuando las personas a la ligera comentan, comparten, dan like y el daño que realmente pueden hacer”, describió Kristin la razón por la que decidió aceptar la entrevista.
Kristin Cabot asegura que ya estaba separada de su esposo cuando asistió al concierto de Coldplay en julio de 2025.
“Cuatro o seis semanas antes del concierto de Coldplay, mi esposo y yo decidimos separarnos y vivíamos separados y planeábamos divorciarnos”, aseguró la mujer, con lo que puso fin a las sospechas de que ella continuaba en una relación con su esposo, aunque sí seguía legalmente casada.
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El concierto de Coldplay fue la primera vez que hubo contacto físico entre Kristin Cabot y Andy Byron
Sobre su relación con su entonces jefe Andy Byron, declaró que “teníamos una relación de trabajo muy cercana” lo que hacía que pasaran mucho tiempo juntos.
Kristintambién mencionó que Andy igualmente se estaba separando de su esposa antes de que fueran grabados durante el concierto de Coldplay.
“Antes del concierto, a ese punto, empezamos a hablar mucho más sobre cosas personales e hijos y cómo estaba yendo y todo eso, además de las ocupadas y frecuentes conversaciones de trabajo”, mencionó Kristin como el inicio de una relación más cercana entre ella y su ex jefe Andy Byron. “Empezamos a desarrollar sentimientos el uno por el otro en ese momento”.
Específicamente sobre el concierto de Coldplay, Kristin Cabot afirmó que sus amigas la invitaron al concierto ya que tenían dos boletos disponibles, razón por la que ella invitó a Andy.
Kristin también afirma que esa fue la primera vez que salieron fuera del contexto laboral, así como la primera ocasión que hubo contacto físico entre ellos.
“Tenía un gran crush en él y él también, eran sentimientos increíbles”, aseguró Kristin sobre la razón por la que decidieron actuar de manera más amorosa durante el concierto de Coldplay.
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¿Cómo se vio afectada la vida de Kristin Cabot tras el suceso de la 'kiss cam' en el concierto de Coldplay?
Durante la misma entrevista con Oprah, Kristin se sinceró sobre cómo haber aparecido en la "kiss cam" del concierto de Coldplay junto a su ex jefe afectó su vida y la de sus allegados.
Una de las principales áreas que el público atacó fue su apariencia física.
“El hombre no tiene rol en esto. Yo era la cara de todo esto, nadie hablaba del cabello, la camisa, el reloj de Andy”, agregó Kristin.
“Nunca leí o escuché sobre ‘Wow, se convirtió en CEO por dormir con sus jefes’, no, y eso era lo que todos decían sobre mí”, comentó sobre el odio y críticas que ella recibió a diferencia de Andy.
Además de su vida profesional, ya que tanto ella como Andy Byron renunciaron a sus puestos en Astronomer, los hijos de ella también vivieron las consecuencias al sufrir acoso de personas en la calle, por ejemplo, cuando Andy y su hija fueron fotografiadas en una alberca.
Incluso, personas se llegaron a asomar por las ventanas de su casa y le gritaban desde la calle.
“Probablemente fue un par de días después de que comenzaron las amenazas de muerte, pero eran perversos, desagradables mensajes. Recibía correos electrónicos constantemente”, dijo Kristin Cabot para confirmar que fue amenazada de muerte por lo ocurrido.
“Me sentía muy orgullosa de lo había construido [su carrera profesional], amo lo que hago y que una narrativa completa me quitara eso, me destruyo de una manera que no puedo explicar”, agregó Cabot sobre las crítica a su vida profesional y su puesto directivo en Astronomer.
Actualmente Kristin Cabot ya no mantiene contacto con su ex jefe, Andy Byron, y ha seguido con su vida después de lo ocurrido en el concierto de Coldplay.
“Terminé comunicación con Andy a mediados de otoño. Hubo una gran pérdida de honestidad e integridad. Él no era la persona como la que se presentaba y mentir no es negociable para mí”, afirmó Kristin.