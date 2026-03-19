Kevin Spacey evita juicio y llega a un acuerdo con hombres que lo acusaron de agresión sexual

¿Quiénes acusan a Kevin Spacey de agresión sexual?

En esta demanda, dos de los hombres optaron por mantenerse en el anonimato. Uno de ellos conocido como LNP, afirmó que Spacey lo "agredió deliberadamente" en aproximadamente 12 ocasiones entre 2000 y 2005.

El segundo, conocido como GHI, menciona que conoció al actor en un taller en el teatro Old Vic de Londres, donde aseguró haber sufrido "daños psiquiátricos y pérdidas económicas" como consecuencia de una agresión en 2008. Esto coincide con las fechas en las que el ganador del Oscar fue director artístico del teatro de 2004 a 2013.

Kevin Spacey ha sido acusado múltiples veces de abuso. (Getty Images)

El tercer hombre, eligió no mantenerse en anónimo. Su nombre es Ruari Cannon y él acusa al Spacey de manosearlo durante una fiesta tras del estreno de Sweet Bird of Youth, una obra de Tennessee Williams, presentada en el teatro Old Vic en 2013.

Cannon también fue partícipe del documental Spacey Unmasked, un audiovisual de 2024 donde se incluían las declaraciones de varios hombres que afirman haber sido abusados y acosados sexualmente por el actor. Spacey ha rechazado estas afirmaciones, calificándolas como “ridículas” y asegurando que nunca ocurrieron.

Aunque el acuerdo pone fin a este proceso legal en particular, el caso vuelve a colocar a Spacey en el centro de la conversación pública sobre las acusaciones que tiene en su contra.