Jesús Navarro, vocalista de Reik, revela la razón detrás de la cancelación de sus conciertos por hospitalización

Jesús Navarro explica la razón de su hospitalización

Sin embargo, las imágenes que el propio Jesús Navarro compartió desde el hospital, con electrodos en la cabeza y sometiéndose a estudios, dejaron ver un panorama distinto. En algunas de ellas incluso aparecía con los ojos vendados y rodeado de personal médico, lo que elevó la preocupación entre sus seguidores.

Jesús Navarro (Getty Images)

Sin embargo, la incertidumbre creció cuando el propio cantante dejó entrever la gravedad del momento que atravesaba: “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, escribió el sus redes sociales.

Días después, el cantante reapareció para confirmar que ya se encontraba en casa y en proceso de recuperación. Sin embargo, fue hasta su regreso a los escenarios cuando decidió hablar abiertamente sobre lo que realmente había ocurrido.

Jesús Navarro (Instagram)

Durante un concierto que Reik ofreció en Nueva York, el artista rompió el silencio y sorprendió al público al revelar que el problema no estaba en su voz, sino en su salud mental: “Pensábamos que era la garganta, pero resulta que era mi cerebro jugándome trucos. Estoy mucho mejor”, confesó el cantante quien explicó que atravesó una crisis de ansiedad.