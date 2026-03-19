Jesús Navarro, vocalista de Reik, revela la razón detrás de la cancelación de sus conciertos por hospitalización

El regreso de Jesús Navarro a la gira de Reik no solo marcó el final de una pausa inesperada, también reveló un episodio que generó inquietud entre sus seguidores y puso en duda la versión inicial del grupo.
El vocalista tuvo que cancelar los conciertos del 7 y 8 de marzo en Washington, DC tras ser hospitalizado. En ese momento, el equipo de la banda informó que se trataba de un problema en las cuerdas vocales.
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Jesús Navarro explica la razón de su hospitalización
Sin embargo, las imágenes que el propio Jesús Navarro compartió desde el hospital, con electrodos en la cabeza y sometiéndose a estudios, dejaron ver un panorama distinto. En algunas de ellas incluso aparecía con los ojos vendados y rodeado de personal médico, lo que elevó la preocupación entre sus seguidores.
Sin embargo, la incertidumbre creció cuando el propio cantante dejó entrever la gravedad del momento que atravesaba: “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, escribió el sus redes sociales.
Días después, el cantante reapareció para confirmar que ya se encontraba en casa y en proceso de recuperación. Sin embargo, fue hasta su regreso a los escenarios cuando decidió hablar abiertamente sobre lo que realmente había ocurrido.
Durante un concierto que Reik ofreció en Nueva York, el artista rompió el silencio y sorprendió al público al revelar que el problema no estaba en su voz, sino en su salud mental: “Pensábamos que era la garganta, pero resulta que era mi cerebro jugándome trucos. Estoy mucho mejor”, confesó el cantante quien explicó que atravesó una crisis de ansiedad.
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Jesús Navarro se sincera sobre su crisis de ansiedad
Jesús Navarro también reconoció que, como grupo, suelen mantener su vida personal en privado, pero esta vez sintió la necesidad de hablar con honestidad: “Me sentí como que les quedé mal a un chorro de gente”, expresó, al mismo tiempo que agradeció la comprensión de sus fans y el apoyo recibido durante su recuperación.
El cantante detalló que su recuperación requirió atención médica inmediata: “En una semana de verme con doctores y que me atendieran, y que me dieran los medicamentos necesarios, pude estar aquí enfrente de ustedes”.
Además, aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud mental: “Si tú vives con ansiedad o sientes una preocupación desde que te levantas, no es normal eso. Y échate la mano, así como me lo eché yo”.
Con su regreso a los escenarios, Jesús Navarro no solo retoma la gira de Reik, también deja un mensaje que va más allá de la música: la importancia de reconocer y atender la salud mental a tiempo.