El emotivo regalo de Eugenio Derbez que sorprendió a Aislinn en su cumpleaños 40

Eugenio Derbez compartió un emotivo video y mensaje dedicado a su hija Aislinn por su cumpleaños número 40. Más allá de la celebración, el momento estuvo marcado por la sensibilidad, al tratarse del primero que la actriz vive sin su madre, Gabriela Michel, quien falleció el 24 de noviembre pasado.
La publicación no solo mostró una celebración íntima, sino también un instante de conexión profunda entre padre e hija. En medio del duelo, el gesto del comediante resaltó el valor de acompañar y estar presente en los momentos más significativos.
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Eugenio Derbez dedica un emotivo mensaje a Aislinn Derbez
Eugenio Derbez volvió a demostrar su cercanía como papá. En esta ocasión, el actor enterneció a sus seguidores al compartir cómo sorprendió a su hija Aislinn Derbez en su cumpleaños. El momento quedó registrado en un video en el que aparece afuera de la casa de su hija mayor, visiblemente emocionado y listo para celebrar con ella.
“Los hijos crecen… y un día, sin darnos cuenta, se convierten en padres. La vida avanza, los papeles cambian, pero hay algo que permanece intacto: el amor de papá. Ese… no cambia nunca”, escribió el actor junto al video.
Visiblemente emocionado, el productor no perdió la oportunidad de reconocer a la actriz como él mismo ha llamado en más de una ocasión una de sus más grandes maestras de vida
“Feliz cumpleaños, Aislinn. Siempre mi niña y, al mismo tiempo, una de mis grandes maestras de vida”, finalizó.
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El emotivo regalo de Eugenio Derbez para Aislinn Derbez
En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez aparece afuera de la casa de su hija Aislinn Derbez, listo para sorprenderla en su cumpleaños, además de revelar uno de los detalles más especiales de la celebración.
“Estoy afuera de la casa de Aislinn, porque vengo para celebrarle su cumpleaños. Me hicieron un pastel en forma de cámara Polaroid”, contó. La sorpresa continuó con un momento íntimo y espontáneo entre ambos, en el que, entre risas, recordaron que ella es la hija consentida. Enseguida, el actor entró con el pastel y le cantó “Happy Birthday”.
Uno de los elementos más significativos del pastel fue su diseño, ya que incluía fotografías comestibles que retratan distintas etapas de su relación como padre e hija. Entre ellas, destacó una imagen en la que ambos aparecen usando el mismo short cuando Aislinn era niña.
Con su característico sentido del humor, Eugenio explicó el origen de esa fotografía, generando risas y nostalgia al mismo tiempo: “Déjame explicar, porque la gente va a decir: ‘¿Qué onda con sus fachas?’ Esto fue lo único que encontré en cualquier tienda, que era igual de papá y de hija, ¿qué opinas?”. Aislinn, visiblemente conmovida, respondió con complicidad: “Muy bien, fue un gran outfit, ¿no?”
El video fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron la sensibilidad del momento, el amor entre padre e hija y la forma en que, incluso en medio de la ausencia, la familia encuentra maneras de celebrar.