El emotivo regalo de Eugenio Derbez que sorprendió a Aislinn en su cumpleaños 40

El emotivo regalo de Eugenio Derbez para Aislinn Derbez

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez aparece afuera de la casa de su hija Aislinn Derbez, listo para sorprenderla en su cumpleaños, además de revelar uno de los detalles más especiales de la celebración.

“Estoy afuera de la casa de Aislinn, porque vengo para celebrarle su cumpleaños. Me hicieron un pastel en forma de cámara Polaroid”, contó. La sorpresa continuó con un momento íntimo y espontáneo entre ambos, en el que, entre risas, recordaron que ella es la hija consentida. Enseguida, el actor entró con el pastel y le cantó “Happy Birthday”.

Uno de los elementos más significativos del pastel fue su diseño, ya que incluía fotografías comestibles que retratan distintas etapas de su relación como padre e hija. Entre ellas, destacó una imagen en la que ambos aparecen usando el mismo short cuando Aislinn era niña.

Eugenio Derbez y Aislinn Derbez (Instagram)

Con su característico sentido del humor, Eugenio explicó el origen de esa fotografía, generando risas y nostalgia al mismo tiempo: “Déjame explicar, porque la gente va a decir: ‘¿Qué onda con sus fachas?’ Esto fue lo único que encontré en cualquier tienda, que era igual de papá y de hija, ¿qué opinas?”. Aislinn, visiblemente conmovida, respondió con complicidad: “Muy bien, fue un gran outfit, ¿no?”

El video fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron la sensibilidad del momento, el amor entre padre e hija y la forma en que, incluso en medio de la ausencia, la familia encuentra maneras de celebrar.