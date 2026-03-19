Andrés Baida confirma su romance con Azul Guaita, su coprotagonista en ‘Como agua para chocolate’

Andrés Baida confirma su romance con Azul Guaita tras protagonizar 'Como agua para chocolate'

Durante una conversación con Panorama del Heraldo, Andrés Baida explicó que la cercanía en el set, así como el tiempo compartido fuera de cámaras, fue clave para que su relación con Azul Guaita evolucionara.

Entre jornadas de trabajo, momentos cotidianos y afinidades en común, la conexión creció hasta convertirse en algo más, dejando claro que su historia surgió de manera natural.

Azul Guaita y Andrés Baida (Alfonso Lázquez)

“Nos conocimos a través de esta historia, pero no fue por grabar escenas, ¿sabes? Se dio por fuera y eso fue lo lindo. No es la típica historia de que ‘Ay, se enamoraron por estar juntos grabando’, no”, explicó el actor. “Nos conocimos y de ahí empezó a crecer mucha curiosidad de parte de los dos y mucho amor”.

Andrés, de 31 años, también compartió detalles de su dinámica fuera de cámaras, describiendo una relación cercana, divertida y llena de complicidad.

Desde jugar videojuegos en casa hasta largas noches de pijamada, ambos han encontrado formas de integrar sus mundos y construir una relación auténtica.

“Nos la pasamos jugando cuando no estamos con los niños chiquitos, por así decirlo, divirtiéndonos. Todos los días de pijamada, entonces está increíble. No nos aburrimos”, explicó.

“Es increíble que ella pueda aprender de mi mundo y yo del suyo… eso es parte de una relación”, confesó, dejando ver una conexión que va más allá del proyecto que los unió.

Aunque no precisó cuándo inició exactamente la relación, Andrés Baida compartió que el romance va de maravilla. Incluso reveló que ya convive con la familia de su novia y que ha instalado un espacio gamer en su casa para que ella se divierta.

Azul Guaita (Instagram)

“Súper linda, es una niñota. Yo ya en su casa armé un setup gamer, porque soy super gamer. Ella se unió un poquito más a ese mundo y nos la pasamos jugando”, contó Andrés.

Con esta confirmación, la pareja pone fin a los rumores que durante meses rodearon su relación, consolidando una historia que, al igual que en la ficción, terminó por conquistar también la vida real.