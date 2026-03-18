Tras su concierto en la CDMX, sólo podemos decir: Christina Aguilera, no nos des falsas esperanzas

Así se vivió el concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes

El setlist del concierto de Christina Aguilera, conformado por 18 temas (que no canciones), funcionó más como una sucesión de esbozos que como interpretaciones completas. Ningono fue ejecutado de principio a fin.

Christina dosificó su presencia, apoyada de manera constante por sus coristas y por pistas pregrabadas que, en más de un momento, dejaron al descubierto un lipsync desfasado, particularmente en los temas en español.

La artista que alguna vez conquistó América Latina con ese repertorio sigue sin dominarlo. No habla el idioma, no recuerda las letras, pero quizá lo que salva este punto es que, con medida maestría, imprimió coloratura y adornos que dieron pie a las ovaciones.

Christina Aguilera (Instagram / Christina Aguilera)

Sin embargo, sería injusto negar lo evidente. Cuando quiso —y pudo—, Christina Aguilera recordó por qué su nombre sigue ocupa un lugar en la historia del pop.

Hubo destellos de virtuosismo. Notas altas sostenidas, vibratos largos, casi rugidos, que durante más de dos décadas han definido su sello. Esos momentos, breves pero contundentes, fueron los únicos en los que el concierto se alineó con la expectativa (con las esperanzas) de escuchar en vivo a una de las grandes voces de su generación.

A diferencia de su presentación en el festival Tecate Emblema 2023, aquí sí hubo evidencia de que la capacidad vocal permanece, aunque la cantante la administra con cautela, tal vez demasiada.