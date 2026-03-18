Thalia vuelve a su infancia: así fue el emotivo recorrido por la casa donde creció en Santa María la Ribera

Con el reciente estreno del reality The CEO Club, Thalia volvió a conectar con su historia personal al compartir uno de los momentos más emotivos del programa. La cantante, quien participa en el proyecto junto a figuras como Serena Williams, Winnie Harlow, Hanna Bronfman, Isabel Rangel Grutman y Dee Ocleppo Hilfiger, publicó en sus redes sociales un video especial en el que revive un capítulo significativo de la serie.
Se trata del episodio en el que la intérprete de “Amor a la mexicana” regresa a la casa donde creció, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. En las imágenes, la artista recorre el barrio que la vio nacer, recordando sus inicios antes de convertirse en una de las artistas mexicanas más reconocidas en la música.