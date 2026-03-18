Thalia vuelve a su infancia: así fue el emotivo recorrido por la casa donde creció en Santa María la Ribera

La emotiva visita de Thalia a su casa de infancia en Santa María la Ribera

El momento, cargado de nostalgia, se ha convertido en uno de los más entrañables del reality, ya que muestra una faceta íntima de Thalia , alejada de los escenarios y enfocada en reconocer sus raíces, hablar de su infancia y de su vida familiar en estas calles llenas de recuerdos

Thalia junto a Serena William, Winnie Harlow, Hanna Bronfman, Isabel Rangel Grutman y Dee Ocleppo Hilfiger (Instagram)

La cantante recorrió la colonia acompañada de su amiga Yolanda Andrade, con quien volvió a visitar “La casa de los perros”, como se le conoce al lugar donde pasó su infancia. La cantante contó que este episodio se grabó en noviembre de 2024, cuando estuvo caminando por las calles de la Ciudad de México sin que casi nadie se diera cuenta.

"En noviembre de 2024 viájamos a México, a la casa donde crecí, como parte de las grabaciones de The Ceo Club. Este viaje no sólo fue un reecuentro con mi infancia y con mi historia, sino también una reafirmación de que todo aquello que alguna vez soñé dentro de esas paredes se hizo realidad", escribió la cantante junto al video donde compartió el recorrido que hizo por la casa.