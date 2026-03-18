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Espectáculos

Thalia vuelve a su infancia: así fue el emotivo recorrido por la casa donde creció en Santa María la Ribera

Thalia compartió un recorrido por los lugares que marcaron su infancia, incluyendo su antigua casa y la parroquia de la Sagrada Familia.
mié 18 marzo 2026 09:27 AM
Thalia
Thalia (Getty Images)

Con el reciente estreno del reality The CEO Club, Thalia volvió a conectar con su historia personal al compartir uno de los momentos más emotivos del programa. La cantante, quien participa en el proyecto junto a figuras como Serena Williams, Winnie Harlow, Hanna Bronfman, Isabel Rangel Grutman y Dee Ocleppo Hilfiger, publicó en sus redes sociales un video especial en el que revive un capítulo significativo de la serie.

Se trata del episodio en el que la intérprete de “Amor a la mexicana” regresa a la casa donde creció, ubicada en la colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. En las imágenes, la artista recorre el barrio que la vio nacer, recordando sus inicios antes de convertirse en una de las artistas mexicanas más reconocidas en la música.

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La emotiva visita de Thalia a su casa de infancia en Santa María la Ribera

El momento, cargado de nostalgia, se ha convertido en uno de los más entrañables del reality, ya que muestra una faceta íntima de Thalia , alejada de los escenarios y enfocada en reconocer sus raíces, hablar de su infancia y de su vida familiar en estas calles llenas de recuerdos

Thalia
Thalia junto a Serena William, Winnie Harlow, Hanna Bronfman, Isabel Rangel Grutman y Dee Ocleppo Hilfiger (Instagram)

La cantante recorrió la colonia acompañada de su amiga Yolanda Andrade, con quien volvió a visitar “La casa de los perros”, como se le conoce al lugar donde pasó su infancia. La cantante contó que este episodio se grabó en noviembre de 2024, cuando estuvo caminando por las calles de la Ciudad de México sin que casi nadie se diera cuenta.

"En noviembre de 2024 viájamos a México, a la casa donde crecí, como parte de las grabaciones de The Ceo Club. Este viaje no sólo fue un reecuentro con mi infancia y con mi historia, sino también una reafirmación de que todo aquello que alguna vez soñé dentro de esas paredes se hizo realidad", escribió la cantante junto al video donde compartió el recorrido que hizo por la casa.

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Thalia recuerdo que es su casa nació su deseo de ser artista

Al recordar una de sus últimas visitas a la Ciudad de México, Thalia reflexionó sobre el poder de decretar y cómo fue en esa casa donde nació su deseo de convertirse en artista: "La prueba de que un corazón que sueña en grande y trabaja con pasión y disciplina es imparable", añadió.

Thalia
Thalia (Instagram)

La cantante reveló que actualmente la casa donde creció forma parte de un convento, lo que le permitió regresar y reconectar con su pasado. “Qué hermoso fue volver a este lugar que me vio crecer, saludar a las madres del convento de al lado que por cierto ellas compraron esa casa”, compartió. Gracias a que el terreno pertenece a las monjas, pudo tener acceso al lugar y recorrer cada rincón que marcó su infancia.

Thalia
Thalia (Instagram)

Durante su visita, Thalia recordó detalles de su infancia, como el lugar donde solían poner el árbol de Navidad y el espacio donde se preparaban las cenas familiares. Una parada obligada para la cantante fue pasar Parroquia de la Sagrada Familia, donde quedó maravillada por su impresionante arquitectura, además de caminar frente al Kiosco Morisco, un espacio icónico de la colonia: ¡Qué experiencia tan sanadora y especial! Lo recordará por siempre", finalizó su mensaje.

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