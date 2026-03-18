Habrá 'Estadio Shakira': La colombiana anuncia construcción de estadio para cerrar su gira mundial en España

Shakira cerrará su gira mundial en España en su propio estadio

España será la parada final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira , quien prepara una serie de conciertos especiales para cerrar su exitosa gira. Así lo adelantó la propia artista en una entrevista para el programa Al Cielo Con Ella de RTVE, donde reveló que el cierre se llevará a cabo en Madrid con una residencia que incluirá una producción especialmente diseñada para la ocasión, incluso con la construcción de un estadio que llevará su nombre especialmente para estos shows.

Shakira (Getty Images)

“Voy a estar tirando la casa por la ventana porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira”, dijo la artista en el adelanto de la entrevista. “Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España”.



Aunque no dio detalles sobre la ubicación ni el número exacto de conciertos, Shakira adelantó que serán más de dos fechas, lo que ha llevado a especular sobre una posible residencia en la capital española: “Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España. Pero ya no puedo decir más porque me van a matar", declaró entre risas.

Shakira (Getty Images)

En los últimos años, artistas como Adele han realizado residencias en estadios temporales construidos especialmente para una serie de conciertos en Europa, como ocurrió en Múnich, Alemania.