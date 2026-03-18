Habrá 'Estadio Shakira': La colombiana anuncia construcción de estadio para cerrar su gira mundial en España

Tras el éxito de su giraLas Mujeres Ya No Lloran World Toury su multitudinario concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, donde reunió a más de 400 mil personas, Shakiraanunció que cerrará el tour en España con un show en un nuevo estadio que llevará su nombre.
La noticia fue confirmada por la propia cantante durante una entrevista exclusiva en el programa Al cielo con ella, de Televisión Española, conducido por Henar Álvarez.
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Shakira cerrará su gira mundial en España en su propio estadio
España será la parada final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira, quien prepara una serie de conciertos especiales para cerrar su exitosa gira. Así lo adelantó la propia artista en una entrevista para el programa Al Cielo Con Ella de RTVE, donde reveló que el cierre se llevará a cabo en Madrid con una residencia que incluirá una producción especialmente diseñada para la ocasión, incluso con la construcción de un estadio que llevará su nombre especialmente para estos shows.
“Voy a estar tirando la casa por la ventana porque Live Nation está preparando un estadio para estos conciertos. Se va a llamar el Estadio Shakira”, dijo la artista en el adelanto de la entrevista. “Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España”.
Aunque no dio detalles sobre la ubicación ni el número exacto de conciertos, Shakira adelantó que serán más de dos fechas, lo que ha llevado a especular sobre una posible residencia en la capital española: “Va a ser algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en España. Pero ya no puedo decir más porque me van a matar", declaró entre risas.
En los últimos años, artistas como Adele han realizado residencias en estadios temporales construidos especialmente para una serie de conciertos en Europa, como ocurrió en Múnich, Alemania.
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Así ha sido la gira histórica de Shakira rumbo a su gran final
La gira Las Mujeres Ya No Lloran, que acompaña el más reciente álbum de Shakira, comenzó en Brasil en febrero de 2025 y desde entonces ha recorrido varios países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, con próximas fechas en Medio Oriente, India y Egipto.
Uno de los momentos más destacados del tour ocurrió el pasado 1 de marzo, cuando "Hips Don't Lie" reunió a más de 400 mil personas en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, convirtiéndose en una de las presentaciones más multitudinarias de su carrera.
“¡Gracias a mi gran familia mexicana por hacer este sueño realidad! Te amo México”, escribió la cantante en ese momento en su cuenta de Instagram.
Además, la artista colombiana tiene programado otro concierto gratuito el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Los conciertos en España marcarían su regreso al país europeo tras su separación de Gerard Piqué, después de lo cual se estableció en Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, en una nueva etapa de su vida.