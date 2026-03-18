Revelan el gran impedimento para el amor de Katy Perry y Justin Trudeau

La distancia no ha sido un impedimento para la relación de Katy Perry y Justin Trudeau. A pesar de sus exigentes agendas, la cantante y el político canadiense continúan juntos y su romance, de apenas unos meses, vive un buen momento.
Una fuente cercana a la intérprete declaró a People que la pareja ha logrado mantener una relación estable, incluso con los compromisos profesionales que ambos tienen en distintos países. Saben que la distancia es un impedimento para su amor, pero están dispuestos y comprometidos a lograr que su relación se mantenga a pesar de ello.
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Katy Perry y Justin Trudeau están dispuestos a que su relación funcione
Desde que se hizo pública su relación en diciembre pasado, Katy Perry y Justin Trudeau han encontrado la forma de equilibrar sus carreras con su vida sentimental, demostrando que, para ellos, la distancia no representa un obstáculo.
“La prioridad para ambos es la estabilidad de los niños. Katy y Justin han tenido que ser flexibles para que la relación funcione”, declaró la fuente a la publicación. “Viajan siempre que pueden para pasar tiempo juntos. La relación a distancia nunca les sorprendió”.
Katy Perry es mamá de Daisy Dove, de 5 años, fruto de su relación con su ex prometido Orlando Bloom, mientras que Justin Trudeau tiene tres hijos, Xavier, de 18 años, y Hadrien, de 12, y Ella-Grace, de 17, con su exesposa Sophie Grégoire Trudeau.
De acuerdo con el informante, tanto la intérprete de "California Gurls" como el ex primer ministro canadiense "entendieron desde el principio que sus vidas eran complicadas y que no sería una relación fácil desde el punto de vista logístico".
Aun así, la pareja "tenía muchas ganas de ver hasta dónde podían llegar las cosas y estaban decididos a que funcionara", agregó la fuente.
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Justin Trudeau hace todo lo posible para estar junto a Katy Perry
Katy Perry terminó su gira Lifetimes Tour en diciembre, tras ofrecer cerca de 100 conciertos. Durante ese periodo, según la fuente cercana, Justin Trudeau hacía lo posible por viajar y acompañarla.
“Ella se enamoró de él enseguida porque él demostró estar muy interesado”, señaló el informante. “Ya han tenido que resolver muchos problemas logísticos. El hecho de que hayan estado dispuestos a hacerlo dice mucho de lo en serio que se toman su relación”.
La pareja fue vista junta por primera vez en Montreal en julio y confirmó su relación públicamente en diciembre a través de Instagram. Desde entonces, la cantante ha compartido varias imágenes junto a Trudeau en sus redes sociales, incluyendo una selfie reciente en la que aparece haciendo una mueca divertida. En otra fotografía, él posa con una varita hecha de limpiapipas y una diadema del mismo material.
Por su parte, Xavier, hijo de Trudeau, reveló en un video de Instagram en febrero que ya conocía a la artista y que cuenta con su aprobación. “Es genial, es muy amable”, dijo. “Hablamos durante horas sobre mi música. Me dio consejos y me sugirió los próximos pasos a seguir y demás”, señaló le joven.