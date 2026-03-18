Revelan el gran impedimento para el amor de Katy Perry y Justin Trudeau

Katy Perry y Justin Trudeau están dispuestos a que su relación funcione

Desde que se hizo pública su relación en diciembre pasado, Katy Perry y Justin Trudeau han encontrado la forma de equilibrar sus carreras con su vida sentimental, demostrando que, para ellos, la distancia no representa un obstáculo.

Con esta fotografía Katy confirmó su relación. (Instagram - @katyperry)

“La prioridad para ambos es la estabilidad de los niños. Katy y Justin han tenido que ser flexibles para que la relación funcione”, declaró la fuente a la publicación. “Viajan siempre que pueden para pasar tiempo juntos. La relación a distancia nunca les sorprendió”.

Katy Perry es mamá de Daisy Dove, de 5 años, fruto de su relación con su ex prometido Orlando Bloom, mientras que Justin Trudeau tiene tres hijos, Xavier, de 18 años, y Hadrien, de 12, y Ella-Grace, de 17, con su exesposa Sophie Grégoire Trudeau.

Xavier mencionó que Katy es muy linda. (Instagram - @katyperry)

De acuerdo con el informante, tanto la intérprete de "California Gurls" como el ex primer ministro canadiense "entendieron desde el principio que sus vidas eran complicadas y que no sería una relación fácil desde el punto de vista logístico".

Aun así, la pareja "tenía muchas ganas de ver hasta dónde podían llegar las cosas y estaban decididos a que funcionara", agregó la fuente.