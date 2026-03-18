Hablar de los Familia Kennedy es pensar en poder, elegancia y una especie de realeza moderna en Estados Unidos. Pero detrás del encanto y la influencia política, existe una narrativa que se ha contado décadas, y es la supuesta “maldición Kennedy”. Una historia donde el éxito convive con tragedias tan constantes que parecen sacadas de una serie dramática, solo que todo es real.
Los Kennedy: poder, glamour y una sombra imposible de ignorar
Todo empieza con el ascenso meteórico de Joseph P. Kennedy Sr., quien construyó una fortuna enorme y sentó las bases para que su familia dominara la política estadounidense. Su hijo más famoso, John F. Kennedy, no solo llegó a la Casa Blanca, sino que se convirtió en un símbolo global de juventud, carisma y esperanza. Pero su asesinato en 1963 marcó el inicio de la idea de que algo oscuro perseguía a los Kennedy.
A ese evento se sumó el asesinato de su hermano, Robert F. Kennedy, en 1968, justo cuando su carrera presidencial despegaba. Dos figuras clave, dos tragedias en menos de una década.
Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los años, la familia ha enfrentado accidentes aéreos, muertes prematuras y episodios personales devastadores. Uno de los casos más recordados es el de John F. Kennedy Jr., quien falleció en un accidente aéreo en 1999, alimentando aún más la idea.
La llamada “maldición” también incluye historias menos famosas, pero igual de impactantes como los problemas de salud, adicciones, escándalos políticos y tragedias familiares que parecen repetirse generación tras generación. Para algunos, es una coincidencia amplificada por la fama. Para otros, una especie de destino inevitable que acompaña a quienes viven bajo los reflectores.
Lo interesante es que, más allá del mito, existe una explicación más terrenal. Al ser una familia extremadamente visible, cada evento (bueno o malo) recibe una cobertura de medios desproporcionada. En otras palabras, lo que en otra familia podría pasar desapercibido, en los Kennedy se convierte en noticia internacional. La “maldición” podría ser, en realidad, el precio de vivir en el centro del poder y la atención pública.
Aun así, el concepto persiste porque conecta con algo muy humano, la fascinación por las dinastías, el contraste entre éxito y tragedia, y la necesidad de encontrar patrones en el caos. Los Kennedy lo tienen todo, glamour, influencia, historia y una narrativa que parece escrita por Hollywood.
Hoy, la familia sigue siendo relevante en la política y la vida pública de Estados Unidos, demostrando que, con o sin maldición, su legado está lejos de desaparecer.