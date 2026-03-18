Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Los Kennedy: poder, glamour y una sombra imposible de ignorar

Te contamos la historia detrás de la "maldición" que ha perseguido a una de las familias más icónicas de Estados Unidos.
mié 18 marzo 2026 03:12 PM
Jackie In Ireland
Te contamos la historia detrás de la “maldición” que ha perseguido a una de las familias más icónicas de Estados Unidos. (Central Press/Getty Images)

Hablar de los Familia Kennedy es pensar en poder, elegancia y una especie de realeza moderna en Estados Unidos. Pero detrás del encanto y la influencia política, existe una narrativa que se ha contado décadas, y es la supuesta “maldición Kennedy”. Una historia donde el éxito convive con tragedias tan constantes que parecen sacadas de una serie dramática, solo que todo es real.

Publicidad

Todo empieza con el ascenso meteórico de Joseph P. Kennedy Sr., quien construyó una fortuna enorme y sentó las bases para que su familia dominara la política estadounidense. Su hijo más famoso, John F. Kennedy, no solo llegó a la Casa Blanca, sino que se convirtió en un símbolo global de juventud, carisma y esperanza. Pero su asesinato en 1963 marcó el inicio de la idea de que algo oscuro perseguía a los Kennedy.

Kennedy And Sons
Todo comienza con el ascenso meteórico de Joseph P. Kennedy Sr., quien construyó una fortuna enorme y sentó las bases para que su familia dominara la política estadounidense. (Keystone/Getty Images)

A ese evento se sumó el asesinato de su hermano, Robert F. Kennedy, en 1968, justo cuando su carrera presidencial despegaba. Dos figuras clave, dos tragedias en menos de una década.

Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los años, la familia ha enfrentado accidentes aéreos, muertes prematuras y episodios personales devastadores. Uno de los casos más recordados es el de John F. Kennedy Jr., quien falleció en un accidente aéreo en 1999, alimentando aún más la idea.

one year anniversary that John F. Kennedy Jr. (38) died in a plane crash
Uno de los casos más recordados es el de John F. Kennedy Jr., quien falleció en un accidente aéreo en 1999, alimentando aún más la percepción de fatalidad. (George De Sota/Getty Images)

Publicidad

La llamada “maldición” también incluye historias menos famosas, pero igual de impactantes como los problemas de salud, adicciones, escándalos políticos y tragedias familiares que parecen repetirse generación tras generación. Para algunos, es una coincidencia amplificada por la fama. Para otros, una especie de destino inevitable que acompaña a quienes viven bajo los reflectores.

Dignitaries, President, Family Attend Funeral Mass For Ted Kennedy
La “maldición” de los Kennedy podría ser, en realidad, el precio de vivir en el centro del poder y la atención pública. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Lo interesante es que, más allá del mito, existe una explicación más terrenal. Al ser una familia extremadamente visible, cada evento (bueno o malo) recibe una cobertura de medios desproporcionada. En otras palabras, lo que en otra familia podría pasar desapercibido, en los Kennedy se convierte en noticia internacional. La “maldición” podría ser, en realidad, el precio de vivir en el centro del poder y la atención pública.

Aun así, el concepto persiste porque conecta con algo muy humano, la fascinación por las dinastías, el contraste entre éxito y tragedia, y la necesidad de encontrar patrones en el caos. Los Kennedy lo tienen todo, glamour, influencia, historia y una narrativa que parece escrita por Hollywood.

Kennedy Family
Los Kennedy lo tienen todo: glamour, influencia, historia y una narrativa que parece escrita por Hollywood. (Keystone/Getty Images)

Hoy, la familia sigue siendo relevante en la política y la vida pública de Estados Unidos, demostrando que, con o sin maldición, su legado está lejos de desaparecer.

Publicidad

Tags

John F. Kennedy Carolyn Bessette-Kennedy

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad