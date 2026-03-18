Los Kennedy: poder, glamour y una sombra imposible de ignorar

Todo empieza con el ascenso meteórico de Joseph P. Kennedy Sr., quien construyó una fortuna enorme y sentó las bases para que su familia dominara la política estadounidense. Su hijo más famoso, John F. Kennedy, no solo llegó a la Casa Blanca, sino que se convirtió en un símbolo global de juventud, carisma y esperanza. Pero su asesinato en 1963 marcó el inicio de la idea de que algo oscuro perseguía a los Kennedy.

Todo comienza con el ascenso meteórico de Joseph P. Kennedy Sr., quien construyó una fortuna enorme y sentó las bases para que su familia dominara la política estadounidense. (Keystone/Getty Images)

A ese evento se sumó el asesinato de su hermano, Robert F. Kennedy, en 1968, justo cuando su carrera presidencial despegaba. Dos figuras clave, dos tragedias en menos de una década.

Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los años, la familia ha enfrentado accidentes aéreos, muertes prematuras y episodios personales devastadores. Uno de los casos más recordados es el de John F. Kennedy Jr., quien falleció en un accidente aéreo en 1999, alimentando aún más la idea.