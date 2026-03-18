La tercera hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y la primera de su relación con Fernanda Gómez, María Fernanda, sorprendió a los seguidores de su mamá después de que ella publicara un video donde la niña de 8 años prepara un snack para su papá. A su corta edad, María Fernanda demostró sentirse cómoda frente a la cámara.
La hija de Saúl 'Canelo' Álvarez, María Fernanda, demuestra su talento como influencer
María Fernanda, hija del Canelo, demuestra su talento como influencer
Fernanda Gómez, esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, compartió en Instagram un video donde la hija de la pareja, María Fernanda, quien recién festejó su cumpleaños número 8 con una fiesta temática de Kpop Demon Hunters , prepara una ensalada de frutas para su papá.
“Hola, acompáñenme a hacerle una ensalada de frutas a mi papá”, comienza el video de María Fernanda, quien después enlista los ingredientes que ocupará para su receta: mini plums, blueberries, dos kiwis y uvas.
“Así vas a hacer la ensalada más rica”, continuó María Fernanda, quien procedió a cortar los kiwis y a acomodar el resto de frutas en un plato. La hija del ‘Canelo’ también sugirió a quienes vean el video elegir snacks más saludables: “En vez de comer comida chatarra como papas y así, puedes hacerte tu propia ensalada de frutas”.
Para el final del video se puede ver cómo María Fernanda lleva el snack a su papá, quien admiró la preparación de su hija: “Ándale, qué rico se ve, eso sí se ve muy rico, me encanta la ensalada de frutas. ¡Gracias!”. Después de darle un beso en la mejilla al boxeador, él y la niña se comieron la ensalada, dando fin al video.
Los hijos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez
Además de María Fernanda, el ‘Canelo’ tiene otros 4 hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel, Eva Victoria. Los niños son fruto de sus relaciones con Karen Beltrán, Valeria Quiroz y su actual esposa, Fernanda Gómez.
La hija mayor del ‘Canelo’ es Emily Cinnamon , quien recién debutó como modelo en la New York Fashion Week. Emily es hija de Karen Beltrán y actualmente tiene 18 años, nació cuando Saúl tenía apenas 18 años y comenzaba su exitosa carrera como boxeador. En su cuenta de Instagram tiende a mostrar los viajes que realiza junto a su novio, el cantante Jaziel Avilez, fotografías de su trabajo como modelo y practicando equitación.
La segunda hija del boxeador es Mía Ener, cuya mamá es la modelo Valeria Quiroz, quien ha mantenido la vida de su hija fuera de la atención mediática.
La siguiente hija del ‘Canelo’ nació de su relación con su actual esposa, Fernanda Gómez. María Fernanda, de 8 años, nació mientras el boxeador y Fernanda estaban separados. Meses después, nació Saúl Adiel, el único hijo varón de Saúl, fruto de su breve relación con la empresaria Nelda Sepúlveda.
La más pequeña de la familia Álvarez es Eva Victoria, quien llegó después de que el ‘Canelo’ y Fernanda Gómez retomaran su relación e incluso se casaran en 2021. Eva nació en agosto de 2025.
El video de María Fernanda mostrando sus habilidades de influencer para preparar un snack para su papá es una muestra de la cercana relación que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene con cada uno de sus hijos, desde la mayor, Emily Cinnamon, hasta la más pequeña, Eva Victoria.