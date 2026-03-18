La hija de Saúl 'Canelo' Álvarez, María Fernanda, demuestra su talento como influencer

María Fernanda, hija del Canelo, demuestra su talento como influencer

Fernanda Gómez, esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, compartió en Instagram un video donde la hija de la pareja, María Fernanda, quien recién festejó su cumpleaños número 8 con una fiesta temática de Kpop Demon Hunters , prepara una ensalada de frutas para su papá.

Hace uno días María Fernanda festejó su cumpleaños 8. (Instagram - @fernandagmtz)

“Hola, acompáñenme a hacerle una ensalada de frutas a mi papá”, comienza el video de María Fernanda, quien después enlista los ingredientes que ocupará para su receta: mini plums, blueberries, dos kiwis y uvas.

“Así vas a hacer la ensalada más rica”, continuó María Fernanda, quien procedió a cortar los kiwis y a acomodar el resto de frutas en un plato. La hija del ‘Canelo’ también sugirió a quienes vean el video elegir snacks más saludables: “En vez de comer comida chatarra como papas y así, puedes hacerte tu propia ensalada de frutas”.

María Fernanda es la hija mayor de Fernanda Gómez y el 'Canelo'. (Instagram - @fernandagmtz)

Para el final del video se puede ver cómo María Fernanda lleva el snack a su papá, quien admiró la preparación de su hija: “Ándale, qué rico se ve, eso sí se ve muy rico, me encanta la ensalada de frutas. ¡Gracias!”. Después de darle un beso en la mejilla al boxeador, él y la niña se comieron la ensalada, dando fin al video.