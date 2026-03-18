La relación entre Keith Urban y su hija mayor, Sunday Rose, vuelve a estar en el centro de la polémica tras un gesto público que no pasó desapercibido. Según reportes recientes, el cantante habría quedado profundamente afectado luego de que su hija, lo omitiera en una entrevista, donde destacó exclusivamente la influencia de su mamá, Nicole Kidman.
Hija de Keith Urban y Nicole Kidman 'desaira' al cantante en plena entrevista
Hija de Keith Urban y Nicole Kidman 'desaira' al cantante en plena entrevista
En la entrevista con la versión australiana de Elle, la joven de 17 años describió a Nicole Kidman como su “mayor inspiración” y pieza clave en su desarrollo personal y profesional, sin hacer referencia directa a su padre más allá de una breve mención.
De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, la omisión habría impactado emocionalmente a Urban, quien se sentiría “como si no existiera” tras el desplante público.
Este episodio ocurre en medio de la reciente separación entre Keith Urban y Nicole Kidman, quienes finalizaron su divorcio en enero de 2026 tras casi dos décadas de matrimonio.
Tras la ruptura, la actriz obtuvo la custodia principal de sus hijas, Sunday y Faith, mientras que el músico mantiene un esquema de visitas limitado, lo que habría contribuido a un distanciamiento en el vínculo familiar.
Hijas de Nicole Kidman y Keith Urban, están enojadas con el cantante tras la separación
Fuentes cercanas aseguran que las adolescentes estarían “dolidas y molestas” por la separación y que su cercanía con su madre se ha fortalecido en este proceso. Pese a la tensión, Keith Urban mantendría la esperanza de recomponer la relación con sus hijas.
La separación entre Nicole Kidman y Keith Urban comenzó a tomar forma a finales de 2025, cuando surgieron los primeros reportes de distanciamiento tras casi dos décadas de matrimonio.
Aunque inicialmente la pareja mantuvo discreción, fuentes cercanas señalaron diferencias irreconciliables y agendas cada vez más separadas. Semanas después, la ruptura se hizo oficial y ambos iniciaron el proceso legal de divorcio.
El divorcio se concretó en enero de 2026. Desde entonces, el cantante ha tenido un distanciamiento con sus hijas.