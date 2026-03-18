Hija de Keith Urban y Nicole Kidman 'desaira' al cantante en plena entrevista

En la entrevista con la versión australiana de Elle, la joven de 17 años describió a Nicole Kidman como su “mayor inspiración” y pieza clave en su desarrollo personal y profesional, sin hacer referencia directa a su padre más allá de una breve mención.

Sunday Rose Kidman Urban, Faith Margaret Kidman-Urban y Nicole Kidman. (Getty Images)

De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, la omisión habría impactado emocionalmente a Urban, quien se sentiría “como si no existiera” tras el desplante público.

Este episodio ocurre en medio de la reciente separación entre Keith Urban y Nicole Kidman, quienes finalizaron su divorcio en enero de 2026 tras casi dos décadas de matrimonio.

Tras la ruptura, la actriz obtuvo la custodia principal de sus hijas, Sunday y Faith, mientras que el músico mantiene un esquema de visitas limitado, lo que habría contribuido a un distanciamiento en el vínculo familiar.