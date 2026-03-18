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Espectáculos

Hija de Keith Urban y Nicole Kidman 'desaira' al cantante en plena entrevista

Un reporte revela que Keith Urban quedó afectado tras ser omitido por su hija, Sunday Rose, en una entrevista, en medio del escenario familiar tras su divorcio con Nicole Kidman.
mié 18 marzo 2026 10:21 AM
AFI Life Achievement Award Honoring Nicole Kidman - Red Carpet
Keith Urban, Faith Margaret Urban, Sunday Rose Kidman-Urban, Sybella Hawley y Nicole Kidman. (Getty Images)

La relación entre Keith Urban y su hija mayor, Sunday Rose, vuelve a estar en el centro de la polémica tras un gesto público que no pasó desapercibido. Según reportes recientes, el cantante habría quedado profundamente afectado luego de que su hija, lo omitiera en una entrevista, donde destacó exclusivamente la influencia de su mamá, Nicole Kidman.

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Hija de Keith Urban y Nicole Kidman 'desaira' al cantante en plena entrevista

En la entrevista con la versión australiana de Elle, la joven de 17 años describió a Nicole Kidman como su “mayor inspiración” y pieza clave en su desarrollo personal y profesional, sin hacer referencia directa a su padre más allá de una breve mención.

CHANEL And Charles Finch Annual Pre-Oscar Dinner At The Polo Lounge In Beverly Hills
Sunday Rose Kidman Urban, Faith Margaret Kidman-Urban y Nicole Kidman. (Getty Images)

De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, la omisión habría impactado emocionalmente a Urban, quien se sentiría “como si no existiera” tras el desplante público.

Este episodio ocurre en medio de la reciente separación entre Keith Urban y Nicole Kidman, quienes finalizaron su divorcio en enero de 2026 tras casi dos décadas de matrimonio.

Tras la ruptura, la actriz obtuvo la custodia principal de sus hijas, Sunday y Faith, mientras que el músico mantiene un esquema de visitas limitado, lo que habría contribuido a un distanciamiento en el vínculo familiar.

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Hijas de Nicole Kidman y Keith Urban, están enojadas con el cantante tras la separación

Fuentes cercanas aseguran que las adolescentes estarían “dolidas y molestas” por la separación y que su cercanía con su madre se ha fortalecido en este proceso. Pese a la tensión, Keith Urban mantendría la esperanza de recomponer la relación con sus hijas.

La separación entre Nicole Kidman y Keith Urban comenzó a tomar forma a finales de 2025, cuando surgieron los primeros reportes de distanciamiento tras casi dos décadas de matrimonio.

Keith Urban y Nicole Kidman
Keith Urban y Nicole Kidman (Getty Images)

Aunque inicialmente la pareja mantuvo discreción, fuentes cercanas señalaron diferencias irreconciliables y agendas cada vez más separadas. Semanas después, la ruptura se hizo oficial y ambos iniciaron el proceso legal de divorcio.

El divorcio se concretó en enero de 2026. Desde entonces, el cantante ha tenido un distanciamiento con sus hijas.

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Nicole Kidman Keith Urban

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