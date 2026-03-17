Leonardo DiCaprio está listo para dejar la soltería: Revelan detalles de sus planes a futuro

Leonardo DiCaprio va en serio con Vittoria Ceretti

De acuerdo con People, una fuente cercana a Leonardo DiCaprio confirmó la seriedad que tiene su relación con Vittoria Ceretti.

"Esta relación con Vittoria se siente diferente y más seria. Él se preocupa sinceramente por ella”, afirma la fuente. Aunque enfatiza que en este punto de la relación podrían no estar preparados para casarse, “por primera vez, Leo está abierto a un futuro serio”.

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti han mantenido su relación en privado. (Getty Images)

Uno de los factores que el actor valora más sobre su pareja es que tenga sus propios proyectos personales. “Vittoria también tiene su propia vida y es muy independiente, lo cual le resulta atractivo, especialmente cuando está fuera por rodaje y tiene largas jornadas en el set”, señala la fuente.

Es por esto, que según amigos cercanos al actor de One Battle After Another, la modelo es la pareja de la que ha estado más enamorado: “Es mucho más cariñoso con Vittoria de lo que sus amigos lo han visto ser con cualquier otra novia”.