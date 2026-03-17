Leonardo DiCaprio está listo para dejar la soltería: Revelan detalles de sus planes a futuro

Tras la primera aparición pública oficial de Leonardo DiCaprio con su novia Vittoria Ceretti en los Oscar, se hicieron varias especulaciones sobre el carácter de su relación, particularmente porque era la primera vez que asistía con la modelo a esta premiación y en ocasiones previas únicamente había sido acompañado por su mamá, Irmelin DiCaprio.
Aunque no posaron para la alfombra roja, la presencia de la pareja de DiCaprio fue interpretada por muchos como un gran paso en su relación. Ahora una fuente cercana al actor, indica que podría ver un futuro a largo plazo con la italiana.
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Leonardo DiCaprio va en serio con Vittoria Ceretti
De acuerdo con People, una fuente cercana a Leonardo DiCaprio confirmó la seriedad que tiene su relación con Vittoria Ceretti.
"Esta relación con Vittoria se siente diferente y más seria. Él se preocupa sinceramente por ella”, afirma la fuente. Aunque enfatiza que en este punto de la relación podrían no estar preparados para casarse, “por primera vez, Leo está abierto a un futuro serio”.
Uno de los factores que el actor valora más sobre su pareja es que tenga sus propios proyectos personales. “Vittoria también tiene su propia vida y es muy independiente, lo cual le resulta atractivo, especialmente cuando está fuera por rodaje y tiene largas jornadas en el set”, señala la fuente.
Es por esto, que según amigos cercanos al actor de One Battle After Another, la modelo es la pareja de la que ha estado más enamorado: “Es mucho más cariñoso con Vittoria de lo que sus amigos lo han visto ser con cualquier otra novia”.
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La relación de Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti
Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti han mantenido su vínculo sentimental en privado durante la mayor parte.
La pareja comenzó a generar especulaciones en 2023 cuando fueron fotografiados en una cita en Los Ángeles comiendo helado, así como un viaje que hicieron a Ibiza donde se les vio en un yate y cuando los grabaron besándose en un club.
De acuerdo con una entrevista con Vogue France, Ceretti confirmó que conoció a DiCaprio en Milán aunque no dio detalles del encuentro.
Con el paso del tiempo, la relación se volvió más seria, pues la pareja fue vista en Italia con la mamá del actor en septiembre del año pasado. Ceretti mantiene una relación cercana con ella, pues en la entrevista con Vogue mencionó una anécdota donde compartió momentos de su infancia con ella.
Desde entonces han sido vistos juntos en citas y otros eventos donde fuentes los fotografían y afirman su cercanía, como una historia que publicó Francesca Scorsese (hija del director Martin Scorsese) donde se ve a Ceretti celebrando el cumpleaños del actor.
En 2025, la modelo acompañó al actor durante la premiere de One Battle After Another, aunque no posaron juntos. Ahora, después de tres años, la pareja hizo su primera aparición pública en los Oscars, donde se les vio sentados juntos durante la premiación, marcando algo que no se había visto últimamente con las novias de DiCaprio y confirmando que podría estar pensando en un futuro serio con Ceretti.