La inesperada reacción de Zendaya a las fotos de su 'boda' con Tom Holland creadas con IA

Zendaya reacciona a las imágenes de su boda hechas con IA

Durante una aparición en el show de Jimmy Kimmel este pasado 16 de marzo, Zendaya habló sobre las imágenes hechas con inteligencia artificial sobre su presunta boda.

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“Muchas personas han sido engañadas por ellas. Estaba simplemente por ahí en la vida real y la gente me decía ‘¡Dios mío, tus fotos de boda son hermosas!’. Y yo como ‘Amor, son IA. No son reales’”.

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“¿Alguien en tu vida cayó en eso? ¿Y se molestó por no haber sido invitado?”, preguntó Jimmy Kimmel, de 58 años. “Sí, muchas personas”, respondió Zendaya.

Zendaya aún no ha confirmado oficialmente si ella y su pareja de años, Tom Holland, ya se casaron.