Ejecutivos de los Oscar responden a la polémica por los olvidados en el In Memoriam

¿Qué estrellas fueron excluidas del In Memoriam de los Oscar?

A pesar de que el segmento fue extendido en esta edición, algunos nombres quedaron fuera, lo que generó molestia entre la audiencia.

Uno de los casos más señalados fue el de James Van Der Beek, actor de Dawson’s Creek, quien falleció en febrero tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Su muerte impactó tanto a fans como a la industria, especialmente por el apoyo financiero que su familia necesitó para cubrir gastos médicos, así como por el cariño que el público le tenía.

Otro nombre que sorprendió por su ausencia fue el de Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria. El actor había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad sobre la que generó conciencia en sus últimos meses, antes de fallecer en febrero.

James Van Der Beek y Eric Dane destacaron entre los nombres que no incluyeron en el In Memoriam de los Oscar. (Getty Images)

Entre otras figuras que el público notó que faltaron se encuentran Malcolm-Jamal Warner, recordado por El show de Bill Cosby; Robert Carradine, conocido como el papá de Lizzie McGuire; June Lockhart, actriz de la serie Lassie; y Brigitte Bardot, ícono del cine francés.

Algunos notaron que también estuvieron ausentes algunas figuras que sí estaban en el sitio web, como: George Wendt, que interpretó a Norm Peterson en la serie Cheers; Julian McMahon, recordado por su papel del Doctor Doom en Los 4 fantásticos, o James Ransone, encargado de interpretar la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It.