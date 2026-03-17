Ejecutivos de los Oscar responden a la polémica por los olvidados en el In Memoriam

Uno de los aspectos más comentados de la edición 98 de los Oscar fue su segmento In Memoriam, el espacio dedicado a homenajear a las figuras de la industria cinematográfica que fallecieron en el último año, el cual fue ampliado debido al alto número de pérdidas.
Aunque algunos destacaron el homenaje por su propuesta distinta, en la que se recordó a figuras como Rob Reiner, Robert Redford y Diane Keaton, también surgieron críticas por la ausencia de varios nombres cuyas muertes conmocionaron al público. Entre ellos destacaron James Van Der Beek, Eric Dane y Brigitte Bardot. Tras la polémica, un ejecutivo cercano a la Academia explicó la razón detrás de estas omisiones.
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¿Qué estrellas fueron excluidas del In Memoriam de los Oscar?
A pesar de que el segmento fue extendido en esta edición, algunos nombres quedaron fuera, lo que generó molestia entre la audiencia.
Uno de los casos más señalados fue el de James Van Der Beek, actor de Dawson’s Creek, quien falleció en febrero tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Su muerte impactó tanto a fans como a la industria, especialmente por el apoyo financiero que su familia necesitó para cubrir gastos médicos, así como por el cariño que el público le tenía.
Otro nombre que sorprendió por su ausencia fue el de Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria. El actor había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad sobre la que generó conciencia en sus últimos meses, antes de fallecer en febrero.
Entre otras figuras que el público notó que faltaron se encuentran Malcolm-Jamal Warner, recordado por El show de Bill Cosby; Robert Carradine, conocido como el papá de Lizzie McGuire; June Lockhart, actriz de la serie Lassie; y Brigitte Bardot, ícono del cine francés.
Algunos notaron que también estuvieron ausentes algunas figuras que sí estaban en el sitio web, como: George Wendt, que interpretó a Norm Peterson en la serie Cheers; Julian McMahon, recordado por su papel del Doctor Doom en Los 4 fantásticos, o James Ransone, encargado de interpretar la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It.
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Los Oscar explican las exclusiones del In Memoriam
Tras la transmisión, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos defendieron que el número de fallecimientos hacía imposible incluir a todos, otros argumentaron que varias de las figuras omitidas merecían estar presentes, independientemente de si eran más reconocidas por sus papeles en televisión (como el caso de Van Der Beek y Dane) o a nivel internacional (como Bardot).
Ante la controversia, Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de Walt Disney Television, responsable de la retransmisión de los Oscar, declaró a Variety que la selección de nombres es una de las decisiones más complejas para la Academia: “Siempre es difícil cuando se les critica por esto. Sí, siempre hay personas que quedan excluidas”, señaló.
También destacó que el creciente número de pérdidas dentro de la industria complica aún más el proceso: “Desafortunadamente, estamos perdiendo a más y más personas, y especialmente, estamos perdiendo a personas legendarias cada año, así que probablemente es la situación más difícil de afrontar”.
A pesar de las críticas, Mills afirmó sentirse satisfecho con el resultado, al considerar que lograron hacer “el mejor homenaje In Memoriam en la historia de los Oscar”.
Por otro lado, algunos recordaron que este tipo de omisiones no son nuevas. En ediciones anteriores también ha habido ausencias que generaron debate, lo que refleja las limitaciones del formato frente a la gran cantidad de figuras que fallecen cada año.
Aunque se aseguró que las exclusiones no buscan minimizar la trayectoria de ninguna figura, la polémica volvió a poner en evidencia los retos que implica construir este tipo de homenajes. El In Memoriam continúa siendo uno de los segmentos más delicados de la ceremonia, donde el tiempo limitado y la cantidad de pérdidas obligan a tomar decisiones difíciles.