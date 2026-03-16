¿Quién es Amy Madigan, la ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto que hizo historia?

Una de las categorías más competidas de los premios Oscar fue, sin duda, la de Mejor actriz de reparto. Durante toda la temporada de premios los resultados fueron variados, por lo que hasta los últimos momentos de votación era difícil predecir quién se llevaría la estatuilla.
Finalmente, Amy Madigan marcó un momento importante para la categoría al ganar el premio por su papel de la tía Gladys en La hora de la desaparición. Su triunfo también resulta llamativo porque se trata de la única nominación que recibió la película, un escenario complicado que solo unos pocos proyectos han logrado superar en la historia de los Oscar. Además, la victoria representa un nuevo reconocimiento para el género de terror dentro de la Academia.