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Espectáculos

¿Quién es Amy Madigan, la ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto que hizo historia?

La actriz de 75 años hizo historia al convertirse en la segunda mujer de mayor edad en ganar la categoría y darle una nueva victoria al cine de terror en los premios Oscar.
lun 16 marzo 2026 07:20 PM
Amy Madigan
Amy Madigan gana Mejor Actriz de Reparto. (Getty Images)

Una de las categorías más competidas de los premios Oscar fue, sin duda, la de Mejor actriz de reparto. Durante toda la temporada de premios los resultados fueron variados, por lo que hasta los últimos momentos de votación era difícil predecir quién se llevaría la estatuilla.

Finalmente, Amy Madigan marcó un momento importante para la categoría al ganar el premio por su papel de la tía Gladys en La hora de la desaparición. Su triunfo también resulta llamativo porque se trata de la única nominación que recibió la película, un escenario complicado que solo unos pocos proyectos han logrado superar en la historia de los Oscar. Además, la victoria representa un nuevo reconocimiento para el género de terror dentro de la Academia.

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¿Quién es Amy Madigan?

Amy Madigan es una actriz estadounidense con más de cuatro décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro. Nació el 11 de septiembre de 1950 en Chicago, Illinois, y a sus 75 años se convirtió en la segunda actriz de reparto de mayor edad en ganar el Oscar.

Antes de comenzar su carrera actoral, Madigan se dedicó a la música. Estudió en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York y fue cantante de rock, presentándose en bares y teatros durante las décadas de los 60 y 70.

Está casada con el actor y cineasta estadounidense Ed Harris, con quien ha colaborado en varios proyectos como Alamo Bay (1985), Places in the Heart (1984), Pollock (2000) y Gone Baby Gone (2007).

Amy Madigan Ed Harris
Amy Madigan y su esposo Ed Harris. (Getty Images)

Aunque su inquietante interpretación de la tía Gladys en La hora de la desaparición la colocó nuevamente en el centro de atención, Madigan cuenta con una extensa carrera que supera los 90 créditos actorales.

Entre sus proyectos más recordados se encuentran su debut cinematográfico Love Child, con el que ganó un Globo de Oro; Field of Dreams; la serie de HBO Carnivàle; Grey’s Anatomy; y Twice in a Lifetime, película que le dio su primera nominación al Oscar en 1985.

Ahora, cuatro décadas después de aquella nominación, Amy Madigan finalmente se coronó como ganadora del premio de la Academia.

Amy Ma
Amy Madigan en Nowhere to Hide. (IMDB)

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¿Por qué la victoria de Amy Madigan es importante para la categoría?

El triunfo de Madigan marca varios momentos importantes dentro de la categoría de Mejor actriz de reparto.

Por un lado, refuerza la presencia de actrices veteranas en los Oscar, demostrando que la industria sigue reconociendo trayectorias largas y consolidadas. Con su victoria, Madigan se convirtió en la segunda actriz de reparto de mayor edad en ganar el premio, solo detrás de Peggy Ashcroft, quien lo obtuvo a los 77 años por A Passage to India.

Amy Madigan
Amy Madigan en su papel de la tía Gladys en La hora de la desaparición. (IMDB)

Por otro lado, su victoria destaca porque proviene de una película de terror, un género que históricamente ha sido ignorado por la Academia y que solo en contadas ocasiones ha logrado reconocimiento, como ocurrió con El Exorcista o El silencio de los inocentes.

Además, el hecho de que La hora de la desaparición haya ganado con su única nominación resulta aún más notable. En los últimos 25 años, solo cinco actores han logrado una victoria en esa situación, entre ellos Penélope Cruz por Vicky Cristina Barcelona en 2008 y Kathy Bates por Misery en 1991.

Amy Madigan
Amy Madigan ganó el Oscar. (Getty Images)

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