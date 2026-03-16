¿Quién es Amy Madigan, la ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto que hizo historia?

¿Quién es Amy Madigan?

Amy Madigan es una actriz estadounidense con más de cuatro décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro. Nació el 11 de septiembre de 1950 en Chicago, Illinois, y a sus 75 años se convirtió en la segunda actriz de reparto de mayor edad en ganar el Oscar.

Antes de comenzar su carrera actoral, Madigan se dedicó a la música. Estudió en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute de Nueva York y fue cantante de rock, presentándose en bares y teatros durante las décadas de los 60 y 70.

Está casada con el actor y cineasta estadounidense Ed Harris, con quien ha colaborado en varios proyectos como Alamo Bay (1985), Places in the Heart (1984), Pollock (2000) y Gone Baby Gone (2007).

Amy Madigan y su esposo Ed Harris. (Getty Images)

Aunque su inquietante interpretación de la tía Gladys en La hora de la desaparición la colocó nuevamente en el centro de atención, Madigan cuenta con una extensa carrera que supera los 90 créditos actorales.

Entre sus proyectos más recordados se encuentran su debut cinematográfico Love Child, con el que ganó un Globo de Oro; Field of Dreams; la serie de HBO Carnivàle; Grey’s Anatomy; y Twice in a Lifetime, película que le dio su primera nominación al Oscar en 1985.

Ahora, cuatro décadas después de aquella nominación, Amy Madigan finalmente se coronó como ganadora del premio de la Academia.