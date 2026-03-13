Zendaya no puede ocultar su sonrisa cuando la llaman “Mrs. Holland” tras rumores de boda con Tom Holland

Entre risas y visiblemente sonrojada, la estrella no pudo evitar sonreír cuando escuchó el comentario. En algunos videos del momento, que circularon rápidamente en redes sociales, también se escucha a algunos asistentes decir “That’s a wife”, mientras Zendaya responde con gestos tímidos y divertidos.

La escena cobró aún más relevancia porque ocurre en medio de crecientes rumores sobre una posible boda secreta entre los actores.

not the photographers calling zendaya “mrs.holland” 😭 pic.twitter.com/KxzUg6o3mU — h ୨୧ (@zdayaholland) March 12, 2026

En los últimos días, la actriz ha sido vista usando un anillo que muchos interpretan como una alianza, lo que ha llevado a especular que la pareja podría haberse casado en privado.

De acuerdo con los informes, la pareja se comprometió entre Navidad y Año Nuevo de 2024, cuando Holland le propuso matrimonio. Posteriormente, en 2025, se vio a Zendaya luciendo un anillo de diamantes de cinco quilates en los Golden Globes.