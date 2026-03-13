Zendaya reaccionó con risas y evidente timidez cuando fotógrafos y fans comenzaron a llamarla “Mrs. Holland” durante su aparición en la alfombra roja, avivando nuevamente los rumores sobre una posible boda secreta con Tom Holland.
Zendaya no puede ocultar su sonrisa cuando la llaman “Mrs. Holland” tras rumores de boda con Tom
Zendaya no puede ocultar su sonrisa cuando la llaman “Mrs. Holland” tras rumores de boda con Tom Holland
Entre risas y visiblemente sonrojada, la estrella no pudo evitar sonreír cuando escuchó el comentario. En algunos videos del momento, que circularon rápidamente en redes sociales, también se escucha a algunos asistentes decir “That’s a wife”, mientras Zendaya responde con gestos tímidos y divertidos.
La escena cobró aún más relevancia porque ocurre en medio de crecientes rumores sobre una posible boda secreta entre los actores.
not the photographers calling zendaya “mrs.holland” 😭 pic.twitter.com/KxzUg6o3mU— h ୨୧ (@zdayaholland) March 12, 2026
En los últimos días, la actriz ha sido vista usando un anillo que muchos interpretan como una alianza, lo que ha llevado a especular que la pareja podría haberse casado en privado.
De acuerdo con los informes, la pareja se comprometió entre Navidad y Año Nuevo de 2024, cuando Holland le propuso matrimonio. Posteriormente, en 2025, se vio a Zendaya luciendo un anillo de diamantes de cinco quilates en los Golden Globes.
Rumores de una posible boda entre Zendaya y Tom Holland vuelven a tomar fuerza
El momento en la alfombra roja no tardó en avivar las especulaciones sobre una posible boda entre Zendaya y Tom Holland.
Desde hace semanas, los seguidores de la pareja han señalado algunos detalles que podrían indicar que los actores habrían dado un paso más en su relación, incluida la aparición de un anillo que muchos interpretan como una alianza.
De hecho, el estilista de Zendaya, Law Roach, también avivó las versiones al insinuar recientemente que la boda ya habría ocurrido, aunque ni la actriz ni Tom Holland han confirmado oficialmente la noticia.