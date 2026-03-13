Anahí y su esposo, Manuel Velasco, acudieron al concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional. Afuera del recinto, el actual senador tuvo un encuentro con la prensa y, ante los cuestionamientos, defendió a la cantante de RBD de las críticas a su cuerpo. Habló, además, sobre la reunión que Anahí tuvo con Poncho Herrera.
Manuel Velasco confiesa cómo reacciona Anahí ante las críticas a su cuerpo
Manuel Velasco afirma que Anahí no escucha a las críticas contra su imagen
Las últimas semanas, usuarios de las redes han opinado sobre la apariencia física de Anahí, quien en distintas ocasiones se ha defendido del acoso que sufre al respecto.
Recientemente, durante la conmemoración por el Día de la Mujer, Anahí mostró los mensajes que recibe con el objetivo de concientizar sobre el efecto que estos comentarios tienen: “Que sea de verdad, que la unión no solo sea un día, que la empatía exista. Millones así [comentarios] y otros que no quieren ver, son mensajes de mujeres…”.
Al respecto de esta situación, Manuel Velasco aclaró cómo la actriz maneja estos comentarios: “Anahí es una mujer extraordinaria que, gracias a Dios, no le hace caso a eso, está enfocada en su familia, en sus hijos, en su carrera y sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su familia”.
El político también concordó con el comentario de una reportera que mencionó que la cantante de RBD es un gran ejemplo para otras mujeres y agradeció las palabras.
El esposo de Anahí habla de la amistad de la cantante con los miembros de RBD
Manuel Velasco también fue cuestionado sobre el reencuentro que Anahí y Poncho Herrera tuvieron en enero de este año y que compartieron en redes sociales: “Yo en eso no me meto, pero qué bueno que se reencuentren amistades de tanto años, pues son amigos desde hace más de 20, 25 años y qué bueno que puedan tener un reencuentro en esa amistad de tantos años”.
“Yo creo que son amigos de toda una vida y yo soy respetuoso de sus amistades, de sus cariños y de sus afectos”, así respondió Manuel cuando fue cuestionado sobre el supuesto distanciamiento entre Maite Perroni y Christian Chávez de Anahí.
¿Anahí y Manuel Velasco planean renovar sus votos?
Otra pregunta que Manuel Velasco respondió fue si él y Anahí planean renovar sus votos a casi 11 años de haberse casado el 25 de abril de 2015 y de compartir dos hijos, Manuel, nacido en 2017 y Emiliano en 2020.
“Los renovamos todos los días, gracias a Dios tengo una gran esposa”, respondió y habló sobre la posibilidad de que la pareja tenga un hijo más: “Ya es una decisión de ella”.