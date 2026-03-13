Manuel Velasco confiesa cómo reacciona Anahí ante las críticas a su cuerpo

Manuel Velasco afirma que Anahí no escucha a las críticas contra su imagen

Las últimas semanas, usuarios de las redes han opinado sobre la apariencia física de Anahí, quien en distintas ocasiones se ha defendido del acoso que sufre al respecto.

Recientemente, durante la conmemoración por el Día de la Mujer, Anahí mostró los mensajes que recibe con el objetivo de concientizar sobre el efecto que estos comentarios tienen: “Que sea de verdad, que la unión no solo sea un día, que la empatía exista. Millones así [comentarios] y otros que no quieren ver, son mensajes de mujeres…”.

Anahí compartió en una historia de Instagram los mensajes de acoso que recibe. (Instagram - @anahi)

Al respecto de esta situación, Manuel Velasco aclaró cómo la actriz maneja estos comentarios: “Anahí es una mujer extraordinaria que, gracias a Dios, no le hace caso a eso, está enfocada en su familia, en sus hijos, en su carrera y sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su familia”.

Manuel afirmó que Anahí está centrada en su familia y carrera, por lo que ignora estos comentarios. (Instagram - @velascom_)

El político también concordó con el comentario de una reportera que mencionó que la cantante de RBD es un gran ejemplo para otras mujeres y agradeció las palabras.