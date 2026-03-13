José Ángel Bichir, hijo de Odiseo, cae del tercer piso y es hospitalizado; intentó quitarse la vida, señalan

José Ángel Bichir cae del tercer piso de su edificio en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió en redes sociales la ficha informativa sobre la caída y hospitalización del actor José Ángel Bichir esta tarde en la colonia Narvarte Poniente, hecho que fue reportado también por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X.

"Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre de 35 años de edad que fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos localizado en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez, con manchas hemáticas", dice la publicación de la policía.

José Ángel Bichir es parte de la dinastía Bichir de actores (Instagram/José Ángel Bichir)

"Paramédicos que arribaron al sitio lo atendieron y diagnosticaron con fractura de cara y abdomen agudo, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada", añade el informe.

