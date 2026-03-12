"Fue una gran lección para mí": Lauren Graham nos platica de su nueva película 'No te olvidaré'

'No te olvidaré', la nueva película basada en un libro de Colleen Hoover

Temas fuertes y romance son dos ingredientes que nunca faltan en las obras de Colleen Hoover, y la película No te olvidaré no es la excepción.

La historia sigue la vida de Kenna Rowan (interpretada por Maika Monroe), quien sufre un accidente que mata a su novio Scott (Rudy Pankow) y quien, tras cinco años en la cárcel, busca redimirse y recuperar a su hija, custodiada por los padres (interpretados por Lauren Graham y Bradley Withford) y el mejor amigo de Scott, Ledger (Tyriq Withers).

Sin duda, es un papel muy diferente al que estamos acostumbrados ver en Lauren Graham. (Michelle Faye / Universal Pictures)

A Lauren la conocemos por una larga trayectoria frente a la cámara, con personajes sumamente especiales para el público.

Aunque éste, sin duda, fue un reto para ella, ya que se trata de una madre que sufre la pérdida de su hijo.

“Desde que leí el guión, la historia me conmovió”, recuerda la estrella de Gilmore Girls. “Tuve que hacer mucho trabajo previo para ponerme en los zapatos de una persona que está viviendo emociones tan fuertes. Me ayudé de un profesor de actuación y de pláticas con mis amigos cercanos para poder centrarme luego de grabar escenas intensas”.