Jack Osbourne rinde un homenaje a su papá, Ozzy Osbourne, en el nombre de su nueva bebé

Ozzy Osbourne supo que volvería a ser abuelo antes de su muerte

Jack Osbourne reveló que él y su esposa, Aree Gearhart, alcanzaron a compartir con su papá, Ozzy Osbourne , la noticia de que esperaban un bebé antes de la muerte del legendario rockero en julio de 2025, algo que, asegura, resultó profundamente “sanador” para la familia.

Jack y Ozzy Osbourne (Instagram)

El hijo del músico explicó que la llegada de su hija también ha ayudado a sobrellevar el duelo: “Creo que, en parte, ha sido una distracción saludable y también algo muy sanador; de alguna manera se siente como cerrar un ciclo”, comentó Jack. “Nos ha permitido transformar gran parte de la energía del duelo en algo de esperanza”.

En octubre de 2025, Jack recordó en un video en su canal de YouTube sobre su reacción inmediata cuando un amigo de la familia llegó a su casa de Los Ángeles en medio de la noche para darle la noticia de la muerte de Ozzy.

Jack, Ozzy y Sharon Osbourne (Instagram)

“Inmediatamente, no sé… Sentí solo dolor. Tristeza y dolor”, recordó. “Tantos pensamientos. Uno pasa por esto, sintiéndose triste, frustrado y enojado… Pero había un nivel de: bueno, ya no sufre, ya no lucha, y eso es algo”, aseguró.

Jack, su mamá, Sharon Osbourne, su hermana Kelly Osbourne estuvieron presentes en un homenaje a la vida y el legado de Ozzy en los Premios Grammy de febrero. El segmento musical contó con la participación de Post Malone, Duff McKagan y Slash de Guns N' Roses, el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, y Andrew Watt, quienes interpretaron la canción "War Pigs" de Black Sabbath.