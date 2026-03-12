Jack Osbourne rinde un homenaje a su papá, Ozzy Osbourne, en el nombre de su nueva bebé

Jack Osbourne y su esposa, Aree Gearhart, anunciaron la llegada de su bebé. La pareja compartió la noticia el miércoles 11 de marzo, aunque la pequeña nació unos días antes, el pasado 5 de marzo.
La recién nacida fue nombrada Ozzy Matilda Osbourne, un nombre elegido como homenaje a su difunto abuelo, el legendario músico Ozzy Osbourne, quien falleció en julio de 2025 a los 76 años. Con este gesto, la familia quiso mantener vivo el legado y la memoria del icónico cantante entre las nuevas generaciones.
Publicidad
Jack Osbourne rinde un homenaje a su papá, Ozzy Osbourne, en el nombre de su nuevo bebé
La familia de Jack Osbourne sigue creciendo y ahora, junto a su esposa Aree Gearhart, anunció la llegada de su segundo bebé. La noticia del nacimiento se realizó con una publicación conjunta en Instagram en la que compartieron las primeras imágenes de la niña.
"Presentamos a Ozzy Matilda Osbourne", escribieron. La publicación incluyó un video en blanco y negro de la bebé Ozzy durmiendo sobre sábanas floreadas con una tarjeta que indicaba que nació el 5 de marzo y pesó 3.2 kg. También se veía un murciélago de peluche detrás de la pequeña.
Jack, de 40 años, y Aree, de 34, ya son papás de Maple, su hija de 3 años. La estrella de The Osbournes también tiene tres hijos mayores, Pearl, de 13 años, Andy, de 10, y Minnie, de 7, con su exesposa Lisa Stelly.
La noticia del nacimiento de Ozzy Matilda llega tres meses después de que Jack revelara a The Sun on Sunday que estaba esperando un bebé en diciembre de 2025: "Es increíble", dijo entonces. "Estamos súper emocionados. Debo decir que fue algo planeado. Quizás un poco antes de lo esperado, pero definitivamente es algo que queríamos lograr y, de alguna manera, sucedió milagrosamente".
Publicidad
Ozzy Osbourne supo que volvería a ser abuelo antes de su muerte
Jack Osbourne reveló que él y su esposa, Aree Gearhart, alcanzaron a compartir con su papá, Ozzy Osbourne, la noticia de que esperaban un bebé antes de la muerte del legendario rockero en julio de 2025, algo que, asegura, resultó profundamente “sanador” para la familia.
El hijo del músico explicó que la llegada de su hija también ha ayudado a sobrellevar el duelo: “Creo que, en parte, ha sido una distracción saludable y también algo muy sanador; de alguna manera se siente como cerrar un ciclo”, comentó Jack. “Nos ha permitido transformar gran parte de la energía del duelo en algo de esperanza”.
En octubre de 2025, Jack recordó en un video en su canal de YouTube sobre su reacción inmediata cuando un amigo de la familia llegó a su casa de Los Ángeles en medio de la noche para darle la noticia de la muerte de Ozzy.
“Inmediatamente, no sé… Sentí solo dolor. Tristeza y dolor”, recordó. “Tantos pensamientos. Uno pasa por esto, sintiéndose triste, frustrado y enojado… Pero había un nivel de: bueno, ya no sufre, ya no lucha, y eso es algo”, aseguró.