Harry Styles habla de su liberación personal: Lloró de alegría bailando en un centro nocturno de Berlín

¿Por qué esta experiencia fue tan emotiva para Harry Styles?

Styles dijo que darse cuenta de eso fue “muy emotivo” para él: recuerda estar en el club en un “estado de trance con la música y sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mi cara”.

Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

El ganador del Grammy mencionó que le conmovió haber podido compartir una “experiencia tan hermosa” con desconocidos que también estaban pasando por una transformación similar.

“Sentí cuánto me afectó eso durante semanas”, dijo. “Sentí ese remanente de alegría (afterglow) tras un cambio muy grande de ‘Vaya, hay algo ahí para mí que quiero volver a experimentar. Hay algo en ese estado de libertad que creo que es algo muy interesante de explorar para mí también como músico’”.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

El resultado de eso es Kiss All the Time, un disco que se siente inspirado por artistas como LCD Soundsystem, y cuenta con temas listos para la pista de baile como Dance No More y el sencillo principal Aperture.