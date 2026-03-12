Harry Styles habla de su liberación personal: Lloró de alegría bailando en un centro nocturno de Berlín

Durante una entrevista para el podcastQ with Tom Power, Harry Styles habló sobre el estreno de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally y de su reciente liberación personal y artística.
Styles dijo que él siempre ha disfrutado bailar, pero que se le dificultaba poder soltarse y ser una versión libre de sí mismo porque siempre estaba atento a la gente de su alrededor y las expectativas que tenían de él.
Publicidad
La manera en la que Berlín ayudó a Harry Styles a soltarse
A principios del año pasado, Harry empezó a frecuentar Berlín, el lugar que le ayudó a cambiar su perspectiva.
“Está tan arraigado en la cultura de Berlín que todo el mundo merece salir a bailar y ser libre”, dijo. “Estaba en un lugar donde me sentía tan a salvo, en cierta forma, que creo que no me había sentido así en mucho tiempo en cuanto a soltarme de verdad”.
Continuó: “Y recuerdo estar parado en medio de la pista de baile con las manos en alto, simplemente respirando; cerré los ojos y recuerdo la sensación de ‘Oh, ya no estoy escaneando la sala para ver si alguien me está grabando o algo así’. Simplemente sentí ‘Oh, ahora mismo estoy solo conmigo mismo y me siento tan libre’”.
Publicidad
¿Por qué esta experiencia fue tan emotiva para Harry Styles?
Styles dijo que darse cuenta de eso fue “muy emotivo” para él: recuerda estar en el club en un “estado de trance con la música y sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mi cara”.
El ganador del Grammy mencionó que le conmovió haber podido compartir una “experiencia tan hermosa” con desconocidos que también estaban pasando por una transformación similar.
“Sentí cuánto me afectó eso durante semanas”, dijo. “Sentí ese remanente de alegría (afterglow) tras un cambio muy grande de ‘Vaya, hay algo ahí para mí que quiero volver a experimentar. Hay algo en ese estado de libertad que creo que es algo muy interesante de explorar para mí también como músico’”.
El resultado de eso es Kiss All the Time, un disco que se siente inspirado por artistas como LCD Soundsystem, y cuenta con temas listos para la pista de baile como Dance No More y el sencillo principal Aperture.