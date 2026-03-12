La familia de Selena Quintanilla volvió a recurrir a los tribunales para defender el legado de la icónica cantante. Esta vez, la acción legal está dirigida contra la empresa de moda rápida Shein, a la que acusan de vender productos con la imagen de la artista sin contar con autorización.
Familia de Selena Quintanilla demanda a Shein por usar la imagen de la cantante sin permiso
La demanda fue presentada por Suzette Quintanilla, hermana de Selena, junto con Q-Productions, la compañía familiar que administra los derechos del nombre, la imagen y el legado artístico de la cantante.
Según los documentos judiciales, obtenidos por TMZ, Shein habría comercializado camisetas y otros artículos con la imagen de Selena en su sitio web sin haber solicitado permiso a la familia, lo que motivó a su hermana, Suzette Quintanilla, a iniciar acciones legales para detener la comercialización de estos productos.
En los documentos obtenidos por el medio, se establece que Q-Productions mandó una carta de desistimiento para exigir a la empresa china que retirara del mercado la mercancía con la imagen de la cantante, no obstante, la empresa de moda continuó vendiendo la mercancía.
Además de exigir que se retiren los artículos del mercado, la demanda también busca recuperar las ganancias que la compañía habría obtenido por la venta de mercancía que utiliza la imagen de la cantante.
Por qué la imagen de Selena Quintanilla sigue siendo tan valiosa
La disputa legal se da a casi tres décadas del fallecimiento de Selena Quintanilla, una de las artistas latinas más influyentes de los años noventa y considerada un ícono de la música tejana. A lo largo de los años, su familia ha mantenido un estricto control sobre el uso de su imagen y marca para preservar su legado.
La imagen de Selena Quintanilla no es solo un símbolo de su talento y carisma, sino también un activo cultural y comercial que ha trascendido generaciones.
Parte del valor de su imagen radica en la conexión emocional que mantiene con millones de fanáticos en todo el mundo. Sus canciones, su personalidad y su historia de superación han hecho que Selena sea más que una artista: es un ícono que representa orgullo, identidad y autenticidad cultural.