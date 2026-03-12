Familia de Selena Quintanilla demanda a Shein por usar la imagen de la cantante sin permiso

La demanda fue presentada por Suzette Quintanilla, hermana de Selena, junto con Q-Productions, la compañía familiar que administra los derechos del nombre, la imagen y el legado artístico de la cantante.

Según los documentos judiciales, obtenidos por TMZ, Shein habría comercializado camisetas y otros artículos con la imagen de Selena en su sitio web sin haber solicitado permiso a la familia, lo que motivó a su hermana, Suzette Quintanilla, a iniciar acciones legales para detener la comercialización de estos productos.

Selena (Archivo)

En los documentos obtenidos por el medio, se establece que Q-Productions mandó una carta de desistimiento para exigir a la empresa china que retirara del mercado la mercancía con la imagen de la cantante, no obstante, la empresa de moda continuó vendiendo la mercancía.

Además de exigir que se retiren los artículos del mercado, la demanda también busca recuperar las ganancias que la compañía habría obtenido por la venta de mercancía que utiliza la imagen de la cantante.

