Rachel Zegler rompe el silencio tras las críticas por su papel en 'Blancanieves'

Tras el anuncio del elenco del live action de Blancanieves, hubo una gran cantidad de reacciones mixtas, aunque predominaron aquellas que criticaban la elección de Rachel Zegler desde un punto de vista racial. Esto se debía a que la actriz tiene ascendencia colombiana y, según algunos comentarios, no encajaba con la descripción física tradicional del personaje. Muchos también señalaban que se trataba de una contratación “woke” para cumplir con el factor de diversidad.

La situación resultó confusa y complicada para Zegler, quien ya había experimentado críticas por su físico y ascendencia en la película musical West Side Story, aunque en ese caso ocurrió lo contrario, pues algunas personas mencionaban que no era lo suficientemente latina para interpretar a María, un personaje puertorriqueño.

Rachel Zegler como Blancanieves. (IMDB)

“Me dijeron que no era suficiente de una cosa para West Side Story y demasiado de otra para Blancanieves”, dijo la actriz. “Fue un momento realmente confuso estar en mis veintes y escuchar eso”.

La actriz habló también del orgullo que siente por sus raíces colombianas y la cultura que le fue transmitida desde niña, aunque reconoce que existe un problema en la industria respecto a quienes tienen identidades culturales mixtas.

“Pero sí creo que se puede argumentar que, al menos ante el público, cuando eres dos cosas, no eres nada a la vez”, señaló. Sin embargo, dejó claro que esto no representa un obstáculo para ella: “Pero me niego a asimilarme para la comodidad de los demás”.