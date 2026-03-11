Rachel Zegler, la actriz encargada de interpretar la versión live action de Blancanieves, fue blanco de comentarios negativos en su contra por su aparición en la película. Entre personas inconformes con la decisión de casting y algunos comentarios polémicos que hizo en entrevistas sobre el filme, se generó una ola de críticas que incluso provocó retrasos en el proyecto y, finalmente, una mala recepción en taquilla.
Ahora, a un año de su estreno, Rachel Zegler habló con Harper’s Bazaar sobre su experiencia con las reacciones negativas que recibió.
Rachel Zegler rompe el silencio tras las críticas por su papel en 'Blancanieves'
Tras el anuncio del elenco del live action de Blancanieves, hubo una gran cantidad de reacciones mixtas, aunque predominaron aquellas que criticaban la elección de Rachel Zegler desde un punto de vista racial. Esto se debía a que la actriz tiene ascendencia colombiana y, según algunos comentarios, no encajaba con la descripción física tradicional del personaje. Muchos también señalaban que se trataba de una contratación “woke” para cumplir con el factor de diversidad.
La situación resultó confusa y complicada para Zegler, quien ya había experimentado críticas por su físico y ascendencia en la película musical West Side Story, aunque en ese caso ocurrió lo contrario, pues algunas personas mencionaban que no era lo suficientemente latina para interpretar a María, un personaje puertorriqueño.
“Me dijeron que no era suficiente de una cosa para West Side Story y demasiado de otra para Blancanieves”, dijo la actriz. “Fue un momento realmente confuso estar en mis veintes y escuchar eso”.
La actriz habló también del orgullo que siente por sus raíces colombianas y la cultura que le fue transmitida desde niña, aunque reconoce que existe un problema en la industria respecto a quienes tienen identidades culturales mixtas.
“Pero sí creo que se puede argumentar que, al menos ante el público, cuando eres dos cosas, no eres nada a la vez”, señaló. Sin embargo, dejó claro que esto no representa un obstáculo para ella: “Pero me niego a asimilarme para la comodidad de los demás”.
Rachel Zegler defiende sus comentarios
que generaron polémica
Durante la promoción del live action, Rachel Zegler también fue ampliamente criticada por algunas opiniones que compartió sobre la película. Entre ellas, comentarios sobre la versión animada original de Blancanieves, la cual señaló que, al ser de 1937, es “extremadamente anticuada en cuanto a la idea de que las mujeres ocupen puestos de poder”. También mencionó que la película original le daba miedo, y realizó otros comentarios que generaron molestia entre algunos fans de Disney.
Otra situación que generó controversia ocurrió cuando defendió públicamente los derechos humanos de los palestinos en sus redes sociales. Algunos usuarios interpretaron esto como un posible indicador de tensión con su coprotagonista Gal Gadot, quien es israelí.
A pesar de los problemas que le trajeron sus opiniones, la actriz nunca se ha retractado de sus declaraciones: “He dicho lo que siento, y eso siempre será un testimonio de mis convicciones fundamentales como ser humano. Esa es mi postura”.
Aún así, menciona que a raíz de ello, se ha vuelto más precavida con lo que dice públicamente. “Se vive y se aprende, y eso conlleva una cierta cautela”, confiesa. “Se comprende que la tentación de hablar no siempre significa que se deba hacer, y que hay muchas oportunidades para generar cambios más significativos que un tweet”, dice Zegler.
Hoy en día, Rachel Zegler es consciente de lo despiadado que puede ser el escrutinio público en Hollywood. Aunque la experiencia con Blancanieves le trajo momentos difíciles, también le dejó aprendizajes y conexiones con otras mujeres de la industria que han pasado por situaciones similares.
La actriz afirma que en el futuro buscará apoyar a otras mujeres, particularmente a actrices jóvenes, como lo hizo recientemente con Whitney Peak para la nueva película de Los Juegos del Hambre. Zegler aseguró que quiere acompañarlas y aconsejarlas en experiencias similares: “La próxima vez que una mujer de color sea elegida para interpretar a una princesa de Disney, estaré allí con todo mi corazón para apoyarla, animarla, aconsejarla y decirle lo que no debe hacer”.