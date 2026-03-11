Nicole Kidman habla de su nueva vida tras divorciarse de Keith Urban

Aunque evitó profundizar en los detalles de separación, la actriz dejó entrever que atraviesa por una etapa donde su familia es lo más importante tras el fin de su matrimonio.
Nicole Kidman prioriza a su familia tras su separación
Nicole Kidman decidió enfocarse en lo positivo y en el papel central que tiene su familia en esta nueva etapa de su vida. En una entrevista para Variety, la actriz aseguró que prefiere mirar hacia adelante y mantener la privacidad sobre los detalles de su ruptura con Keith Urban, al tiempo que expresó su gratitud por sus hijas y por el vínculo familiar que continúan preservando.
“Siempre voy a ir hacia lo bueno. Estoy agradecida por mi familia, por mantenerla como está y seguir adelante”, declaró la actriz de 58 años en una entrevista publicada este miércoles 11 de marzo.
“Eso es todo. De todo lo demás no hablo por respeto. Me quedo en la idea de 'Somos una familia', y así seguiremos siendo. Mis preciosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres”, agregó.
Nicole Kidman y Keith Urban se separaron en septiembre de 2025 tras 19 años de matrimonio. La actriz solicitó oficialmente el divorcio ese mismo mes. El divorcio se formalizó en enero de 2026.
Antes de que se confirmara la separación, Nicole Kidman asistió sola a la Met Gala en mayo. Su última aparición pública junto a su esposo, el cantante Keith Urban, ocurrió durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Nashville, en junio pasado. Días después, la pareja celebró su 19º aniversario de bodas, una ocasión que la actriz conmemoró con una publicación en su cuenta de Instagram.
El expediente también detalla el acuerdo de custodia de sus hijas, Sunday Rose Kidman Urban, de 17 años, y Faith Margaret Kidman Urban, de 14. Según lo establecido, la actriz pasará 306 días al año con las menores, mientras que el cantante tendrá 59 días, aunque ambos continuarán tomando de forma conjunta las decisiones importantes relacionadas con su crianza.
El documento señala que ambos renunciaron a la manutención conyugal y conservarán sus bienes por separado. No obstante, una cláusula establece que el intérprete de country habría cubierto por adelantado todas las obligaciones económicas relacionadas con sus hijas.
El acuerdo de crianza habría sido alcanzado semanas antes de que Kidman presentara formalmente la demanda. La actriz firmó los documentos el 6 de septiembre, mientras que Urban lo hizo el 29 de agosto.
Además, la demanda incluye un compromiso de ambas partes de no hablar negativamente el uno del otro ni de sus respectivas familias. También deberán fomentar que sus hijas mantengan una relación cercana con ambos padres y con sus dos entornos familiares. Como parte del proceso, los dos están obligados a asistir a un seminario para padres dentro de los 60 días posteriores a la solicitud de divorcio.