Nicole Kidman habla de su nueva vida tras divorciarse de Keith Urban

Nicole Kidman prioriza a su familia tras su separación

Nicole Kidman decidió enfocarse en lo positivo y en el papel central que tiene su familia en esta nueva etapa de su vida. En una entrevista para Variety, la actriz aseguró que prefiere mirar hacia adelante y mantener la privacidad sobre los detalles de su ruptura con Keith Urban, al tiempo que expresó su gratitud por sus hijas y por el vínculo familiar que continúan preservando.

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

“Siempre voy a ir hacia lo bueno. Estoy agradecida por mi familia, por mantenerla como está y seguir adelante”, declaró la actriz de 58 años en una entrevista publicada este miércoles 11 de marzo.

“Eso es todo. De todo lo demás no hablo por respeto. Me quedo en la idea de 'Somos una familia', y así seguiremos siendo. Mis preciosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres”, agregó.

Nicole Kidman y Keith Urban (Getty Images)

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron en septiembre de 2025 tras 19 años de matrimonio. La actriz solicitó oficialmente el divorcio ese mismo mes. El divorcio se formalizó en enero de 2026.

Antes de que se confirmara la separación, Nicole Kidman asistió sola a la Met Gala en mayo. Su última aparición pública junto a su esposo, el cantante Keith Urban, ocurrió durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en Nashville, en junio pasado. Días después, la pareja celebró su 19º aniversario de bodas, una ocasión que la actriz conmemoró con una publicación en su cuenta de Instagram.