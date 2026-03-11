Muere Jimmer Hernández, 'El odontólogo de las estrellas' que transformó la sonrisa de J Balvin

El doctor Jimmer Hernández, conocido como ‘El Odontólogo de las Estrellas’, murió la madrugada del 7 de marzo. El médico especialista fue localizado sin vida dentro de su propia casa, luego de que sus familiares acudieron a buscarlo al notar su ausencia en la clínica.
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que se confirmó la muerte del dentista, quien era conocido por haber trabajado con J Balvin, además de actores, cantantes e influencers colombianos.
La noticia de la muerte del ‘Odontólogo de las estrellas’ Jimmer Hernández fue confirmada con un mensaje publicado en sus redes sociales: “Hoy despedimos a un gran profesional, pero sobre todo a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa”, se lee en el comunicado.
Su consultorio odontológico, Elite Cosmetic Dental, también confirmó que Jimmer falleció en la madrugada del 7 de marzo.
Según información del portal Pulzo, el odontólogo habría fallecido tras sufrir un infarto fulminante en su casa. El medio entrevistó a una fuente cercana a su entorno profesional: “Fue totalmente inesperado. Al parecer, fue un fallo cardíaco mientras dormía. Él se acostó como de costumbre, cerca de las 11:00 p. m., y todo apunta a que el infarto ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada”, relató la persona.
El informante también reveló cómo fue hallado el cuerpo del odontólogo horas más tarde, en una escena que, según describió, en un principio parecía indicar que simplemente estaba descansando: “Cuando entraron a la habitación lo encontraron en la cama, como si estuviera dormido, pero con la cara morada y no respondía”, añadió.
Por medio de mensajes, fotografías y recuerdos compartidos en redes sociales, varios de sus pacientes y amigos lamentaron su partida y destacaron no solo su talento profesional, sino también su calidad humana.
A lo largo de su carrera en el mundo de la odontología estética, Jimmer Hernández se convirtió en el responsable de transformar la sonrisa de varias celebridades, entre ellas la del cantante colombiano J Balvin. Además, también trabajó con figuras del entretenimiento colombiano como la actriz Lina Tejeiro, el actor Orián Suárez y la actriz y cantante Yolanda Rayo, consolidándose como uno de los odontólogos más reconocidos entre las celebridades.
¿Quién era Jimmer Hernández, El Odontólogo de las Estrellas?
Jimmer Hernández Amador fue un odontólogo colombiano reconocido por su trabajo en el campo de la odontología estética, especialmente en procedimientos de diseño de sonrisa.
A lo largo de su carrera atendió a actores, cantantes, influencers y diversas figuras del entretenimiento colombiano que acudieron a sus servicios en busca de tratamientos dentales estéticos.
Fue fundador de Elite Cosmetic Dental, una clínica especializada en odontología cosmética que logró expandirse a varias ciudades. La empresa contó con sedes en Bogotá, Medellín y Villavicencio, y posteriormente amplió su presencia internacional con una sede en Miami.
A través de este proyecto empresarial, Hernández desarrolló tratamientos enfocados en la estética dental que le permitieron trabajar con pacientes del mundo del espectáculo y posicionar su clínica dentro y fuera de Colombia.
Su propuesta combinaba técnica avanzada y creatividad para mejorar la apariencia dental de sus pacientes, contribuyendo a la imagen pública de varios artistas. Gracias a su enfoque en odontología cosmética y diseño de sonrisa, se convirtió en uno de los especialistas más solicitados en el ámbito del entretenimiento.
Además de su práctica, también se dedicó a capacitar a otros odontólogos y participó en conferencias y actividades académicas relacionadas con la estética dental.