Muere Jimmer Hernández, 'El odontólogo de las estrellas' que transformó la sonrisa de J Balvin

Muere Jimmer Hernández, ‘El odontólogo de las estrellas’

La noticia de la muerte del ‘Odontólogo de las estrellas’ Jimmer Hernández fue confirmada con un mensaje publicado en sus redes sociales: “Hoy despedimos a un gran profesional, pero sobre todo a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa”, se lee en el comunicado.

Jimmer Hernández, ‘El odontólogo de las estrellas’ (Instagram)

Su consultorio odontológico, Elite Cosmetic Dental, también confirmó que Jimmer falleció en la madrugada del 7 de marzo.

Según información del portal Pulzo, el odontólogo habría fallecido tras sufrir un infarto fulminante en su casa. El medio entrevistó a una fuente cercana a su entorno profesional: “Fue totalmente inesperado. Al parecer, fue un fallo cardíaco mientras dormía. Él se acostó como de costumbre, cerca de las 11:00 p. m., y todo apunta a que el infarto ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada”, relató la persona.

El informante también reveló cómo fue hallado el cuerpo del odontólogo horas más tarde, en una escena que, según describió, en un principio parecía indicar que simplemente estaba descansando: “Cuando entraron a la habitación lo encontraron en la cama, como si estuviera dormido, pero con la cara morada y no respondía”, añadió.

Jimmer Hernández, ‘El odontólogo de las estrellas’ (Instagram)

Por medio de mensajes, fotografías y recuerdos compartidos en redes sociales, varios de sus pacientes y amigos lamentaron su partida y destacaron no solo su talento profesional, sino también su calidad humana.

A lo largo de su carrera en el mundo de la odontología estética, Jimmer Hernández se convirtió en el responsable de transformar la sonrisa de varias celebridades, entre ellas la del cantante colombiano J Balvin. Además, también trabajó con figuras del entretenimiento colombiano como la actriz Lina Tejeiro, el actor Orián Suárez y la actriz y cantante Yolanda Rayo, consolidándose como uno de los odontólogos más reconocidos entre las celebridades.