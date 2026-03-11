Maluma: El cantante organiza espectacular fiesta de cumpleaños para su bebé

Maluma celebra el cumpleaños de su hija Paris

Para celebrar la fecha, Maluma y Susana Gómez organizaron una reunión especial el fin de semana previo, lo que permitió que sus seres queridos los acompañaran en este momento familiar.

Maluma y su hija Paris (Instagram)

La decoración de la fiesta destacó por su temática marina. El lugar se adornó con globos en tonos pastel como azul, rosa, lila y verde menta. Uno de los elementos principales fue un gran panel en forma de concha marina con el nombre de Paris.

El pastel también llamó la atención de los invitados. Se trató de un diseño de varios niveles decorado con figuras de animales marinos, entre ellos ballenas, caballitos de mar, estrellas, corales, una tortuga y un pulpo en la parte superior. En el centro aparecía el nombre de la niña acompañado del número dos en letras doradas.

Fiesta de Paris

Entre otros detalles, la celebración incluyó una letra iluminada con la inicial de Paris rodeada de globos, además de juegos y actividades pensadas para que la pequeña disfrutara junto a sus familiares y amigos más cercanos.