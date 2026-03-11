Maluma: El cantante organiza espectacular fiesta de cumpleaños para su bebé

El cantante Maluma celebró el segundo cumpleaños de su hija Paris Londoño Gómez en una fiesta temática inspirada en el océano, un evento lleno de detalles personalizados que compartió con su familia y amigos cercanos. La pequeña, fruto de su relación con la arquitecta Susana Gómez, cumplió dos años el pasado 9 de marzo.
Para celebrar la fecha, Maluma y Susana Gómez organizaron una reunión especial el fin de semana previo, lo que permitió que sus seres queridos los acompañaran en este momento familiar.
La decoración de la fiesta destacó por su temática marina. El lugar se adornó con globos en tonos pastel como azul, rosa, lila y verde menta. Uno de los elementos principales fue un gran panel en forma de concha marina con el nombre de Paris.
El pastel también llamó la atención de los invitados. Se trató de un diseño de varios niveles decorado con figuras de animales marinos, entre ellos ballenas, caballitos de mar, estrellas, corales, una tortuga y un pulpo en la parte superior. En el centro aparecía el nombre de la niña acompañado del número dos en letras doradas.
Entre otros detalles, la celebración incluyó una letra iluminada con la inicial de Paris rodeada de globos, además de juegos y actividades pensadas para que la pequeña disfrutara junto a sus familiares y amigos más cercanos.
Maluma dedica un tierno mensaje a su hija Paris
A través de sus redes sociales, el intérprete —cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias— compartió varias fotografías del festejo, en las que aparece junto a su hija y su pareja. En las imágenes, la niña luce un vestido azul claro acorde con la temática marina del evento.
El intérprete de “Hawái” también dedicó un emotivo mensaje a su hija: “HBD #2 PRINCESA MIAAAAAA… ¡Estos papás te aman y dan la vida por ti!”.
Desde el nacimiento de Paris en marzo de 2024, Maluma ha compartido en redes sociales algunos momentos de su faceta como padre, aunque procurando mantener la privacidad de la menor y evitando mostrar su cara públicamente.
La publicación generó rápidamente miles de reacciones entre los seguidores del cantante, quienes destacaron el emotivo momento familiar y la dedicación del artista a su hija.