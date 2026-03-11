Ludwika Paleta alza la voz en contra de la violencia digital: señala a su agresor y frena especulaciones

Ludwika Paleta expone a un maquillista que la acosa en redes sociales

Ludwika compartió fotos de un viaje reciente a África, mismas que fueron objeto de comentarios negativos, particularmente, de Luis Molina, un presunto maquillista profesional.

Ante el fastidio por estos mensajes, la actriz publicó una captura de pantalla con algunos de ellos. “¿Cómo vamos con esa violencia @itsmolinah?”, escribió junto a la imagen. “Dice tu perfil que eres maquillista. ¿Así tratas a las novias y a otras mujeres que arreglas para sus eventos?”, agregó.

Después de la publicación de Ludwika, la cuenta del maquillista fue desactivada. Por otra parte, y con el objetivo de protegerse de la violencia digital, la actriz también decidió desactivar los comentarios en algunas de sus publicaciones recientes.



Ludwika Paleta habla sobre el odio que ha recibido por el podcast ‘Penitencia’

La actriz también ha recibido comentarios de odio relacionados con declaraciones hechas por un reo llamado Beto en el podcast “Penitencia", conducido por Saskia Niño de Rivera, donde presuntamente mencionó supuestos nexos entre celebridades y rituales “satánicos” con menores de edad.

Otras figuras públicas, como Carmen Salinas, fueron vinculadas en el episodio. Aunque algunos nombres aparecen censurados, usuarios en redes sociales aseguran haber identificado a otras personas al leer los labios del recluso, señalando a Paleta entre los supuestos involucrados.

A pesar de que la información no ha sido confirmada, las especulaciones fueron suficientes para generar una ola de comentarios de odio en sus publicaciones, muchos de ellos relacionados con los supuestos sacrificios y acusaciones.

Ludwika Paleta recibe odio por las acusasiones. (Instagram/@ludwika_paleta)

Ante esta situación, Ludwika también decidió responder en sus historias de Instagram: compartió capturas de algunos mensajes ofensivos que ha recibido acompañadas de la frase: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No a la violencia digital”.

Actualmente, los comentarios en algunas de sus publicaciones continúan desactivados para evitar ataques. Hasta el momento, la actriz no ha emitido un posicionamiento más amplio sobre las especulaciones.